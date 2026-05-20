Keiko Fujimori y Roberto Sánchez cara a cara: conoce los detalles del próximo debate presidencial

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A pocos días de la segunda vuelta electoral, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se enfrentarán en un debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El anuncio fue realizado por Roberto Burneo, presidente del organismo electoral. El encuentro se llevará a cabo este domingo 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito limeño de San Borja.

El debate será moderado por los periodistas Carlos Villarreal y Angélica Valdés. Ambos tendrán la labor de controlar los tiempos de participación, formular repreguntas a los candidatos y garantizar el desarrollo ordenado del intercambio. El debate iniciará a las 8.00 p. m. y tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos.

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Los temas y el formato del debate presidencial

El debate abordará cuatro ejes temáticos principales: seguridad ciudadana; fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; educación y salud; y economía, empleo y reducción de la pobreza.

El formato será similar al aplicado en anteriores debates presidenciales. En cada eje temático, los candidatos iniciarán con un minuto de presentación y luego dispondrán de 3 minutos para desarrollar sus propuestas sobre el tema planteado. Cada postulante administrará su tiempo de acuerdo con su estrategia, definirá cuándo intervenir o ceder la palabra y responderá las preguntas formuladas por los moderadores.

Posteriormente, los candidatos responderán preguntas ciudadanas. Este segmento busca acercar a la población a los postulantes presidenciales. Los ciudadanos presentarán interrogantes que serán asignadas aleatoriamente a uno de los candidatos para su respuesta. Tanto Sánchez como Fujimori contarán con 3 minutos para responder. Las preguntas deberán abordar los temas desarrollados a lo largo de los ejes temáticos.

Finalmente, el debate concluirá con un mensaje de cierre. Durante 2 minutos, ambos candidatos se dirigirán a los ciudadanos y televidentes para expresar sus reflexiones finales de cara a las elecciones.

Además de este debate oficial, ambos postulantes han mencionado la posibilidad de sostener otros encuentros en lugares como Chota, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Huaral. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ningún debate adicional fuera del programado para el 31 de mayo en San Borja.

No es la primera vez que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan en debate

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori ya coincidieron anteriormente en un debate presidencial durante la segunda fecha de exposiciones de la primera vuelta electoral. Los representantes de Juntos por el Perú y Fuerza Popular participaron junto al entonces candidato del Partido Morado, Mesías Guevara, en una discusión centrada en temas de empleo, desarrollo y emprendimiento. A lo largo del debate, ambos aspirantes evidenciaron marcadas diferencias ideológicas en sus planteamientos.

Roberto Sánchez señaló que el modelo económico instaurado durante la dictadura de Alberto Fujimori favoreció la formación de monopolios y oligopolios en el país. En contraste, Fujimori sostuvo que actualmente el Estado representa un “obstáculo” para los emprendedores y empresarios que intentan impulsar sus negocios en el Perú.

“Usted es un peligro para nuestro país. (…) El Estado persigue a los emprendedores: les pone multas y cierra sus locales”, declaró la candidata de Fuerza Popular dirigiéndose a Sánchez. Como respuesta, el congresista señaló que la tradición fujimorista profundizó la desigualdad económica en el país: “Soy un peligro porque le recordamos lo nefastos que han sido estos 30 años de régimen económico, que solo han servido para enriquecer al 1 % del país que concentra el 47 % de la riqueza nacional”.

Equipos técnicos también debatirán

No solo habrá un debate entre los candidatos presidenciales. Los equipos técnicos de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori también confrontarán propuestas relacionadas con sus respectivas áreas de especialización. Este encuentro se realizará el domingo 24 de mayo en la sede del JNE, ubicada en el jirón Nazca, en el distrito de Jesús María. Los periodistas Ricardo Alva y Fátima Chávez serán los moderadores.

A diferencia del debate presidencial, el JNE todavía no ha detallado quiénes serán los especialistas que participarán en representación de ambas organizaciones políticas ni cuál será la metodología del encuentro.

En Juntos por el Perú ya se han mencionado algunos nombres para integrar el equipo técnico. José Domingo Pérez, exintegrante del extinto equipo especial Lava Jato, estará a cargo de los temas de reforma de justicia. Pedro Francke participará como principal referente económico; Hernando Cevallos asumirá los temas de salud; y Manuel Rodríguez Cuadros abordará la política exterior.

Por el lado de Fuerza Popular, aún no se han oficializado los integrantes de su equipo técnico. No obstante, entre los nombres que más se mencionan dentro del partido figuran Fernando Rospigliosi en seguridad; José Arista en economía; Patricia Juárez en justicia; y Alejandro Aguinaga en salud.

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¿Cómo llegan ambos candidatos al debate?

Tanto Roberto Sánchez como Keiko Fujimori habrán recorrido distintas ciudades antes del debate presidencial. Sin embargo, Fujimori ha desarrollado una campaña más activa fuera de Lima que el representante de Juntos por el Perú.

Luego de una gira por regiones del sur del país, Fujimori visitó Lambayeque, La Libertad y Piura, departamentos del norte donde el fujimorismo obtuvo un respaldo importante durante la primera vuelta. Además, la candidata sostuvo recientemente una reunión con Pedro Pablo Kuczynski, exmandatario que disputó la segunda vuelta presidencial del 2016 frente a ella. El encuentro fue calificado como “oportunista” por algunos usuarios en redes sociales, quienes recordaron el papel obstruccionista que tuvo Fuerza Popular durante el gobierno del exjefe de Estado.

Por su parte, Sánchez tuvo un inicio de campaña considerado excesivamente pasivo por algunos sectores ciudadanos. El congresista priorizó la consolidación de su equipo técnico y las reuniones internas con miembros de su partido. Recién en los últimos días anunció visitas a regiones del norte como La Libertad y Piura, donde su respaldo electoral es menor.

Sánchez también afrontó un momento incómodo durante su visita a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La presencia del candidato fue rechazada por gremios estudiantiles como el Centro Federado de Derecho y Ciencia Política, que calificó su ingreso como oportunista.

“Este debate será un parteaguas en todo este proceso electoral"

El politólogo de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y director académico de la Asociación de Ciencias Sociales Leviatán, Jhimer Monzón, señaló que este debate podría ser gravitante para el futuro del actual proceso electoral.

“Se juega un bolsón importante de votos. El peruano siempre ha estado expectante de los debates presidenciales, sobre todo ahora, con las redes sociales y las transmisiones vía streaming, que han convertido los debates no solo en un acto político, sino también en un espectáculo. Ningún candidato va a dejar pasar la oportunidad de mostrar sus mejores cartas”, indicó.

Monzón sostuvo que la viralidad podría convertirse en un factor determinante de cara a la recta final de la campaña electoral.

“Este debate puede definir las elecciones. Una actuación memorable que derive en momentos virales podría captar la atención del público juvenil y de otros sectores que, en circunstancias distintas, no prestarían atención a los argumentos de los candidatos. Este debate será un parteaguas en todo el proceso electoral”, afirmó.

Por otro lado, el politólogo consideró que los debates técnicos generan un menor interés entre la ciudadanía, debido a que los equipos técnicos no suelen ser percibidos como actores plenamente leales a los proyectos políticos que representan.

“El debate entre equipos técnicos tiene un nicho importante. Sin embargo, la mayoría de la población no le presta demasiada atención. Esto ocurre porque los integrantes de esos equipos, ya en la práctica política, pueden cambiar de partido, renunciar a su militancia, entre otras situaciones. La ciudadanía suele percibir a los equipos técnicos de manera negativa y considera que las instancias técnicas son espacios donde existe un mayor riesgo de corrupción dentro del aparato estatal”, señaló.