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Política

Yonhy Lescano anuncia que su partido apoyará a Roberto Sánchez: "Para que el Perú no caiga en la dictadura de Fujimori"

El excandidato presidencial de Cooperación Popular precisó que la decisión se tomó luego de un debate y votación al interior del partido. En la elección del 12 de abril, la agrupación política de Yonhy Lescano obtuvo 214.779 votos.

Lescano apoyará a Roberto Sánchez. Foto: Composición/LR
Lescano apoyará a Roberto Sánchez. Foto: Composición/LR
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El excandidato presidencial de Cooperación Popular, Yonhy Lescano, anunció que su partido apoyará la candidatura de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) de cara a la segunda vuelta presidencial contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular)el próximo domingo 7 de junio.

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A través de un video compartido en redes sociales, Lescano recordó que en 2021, cuando se enfrentaron Pedro Castillo y Fujimori, votó viciado. No obstante, precisó que, debido a que su partido ya cuenta con una organización y delegados, tomaron la decisión luego de realizar un debate y una votación.

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“Millón cien mil peruanos votaron igual (viciado) porque no podíamos respaldar la corrupción de Fujimori y menos la improvisación e inexperiencia de Pedro Castillo. El tiempo nos dio la razón que estábamos haciendo lo correcto, porque Pedro Castillo duró año y medio y la mafia lo sacó. Y la mafia ha tenido la osadía de tener y designar cuatro presidentes en cinco años. El año 2026 tendría que ser lo mismo: votar viciado.(…) Por mayoría se ha acordado respaldar a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú para que no caiga en manos de la dictadura totalitaria de Fujimori”, expresó.

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Sin embargo, el excongresista resaltó que su apoyo a Sánchez no significa un "cheque en blanco". Mencionó que el líder de JP deberá gobernar sin cometer delitos y actos de corrupción.

"Nosotros vamos a estar vigilantes. Yo, amigos, seguiré trabajando porque la lucha, el Perú nos necesita", manifestó.

"Si ustedes van por el Perú —yo lo he recorrido todo en esta campaña política— el Perú está abandonado. No hay servicios básicos. Todo un desastre. El campo abandonado. No hay servicios básicos, todo un desastre. Es decir, no nos equivocamos", acotó.

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