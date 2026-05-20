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Keiko Fujimori sube un 1% en intención de voto en Lima, pero se estanca en regiones, según Ipsos

Encuesta de Ipsos para la segunda vuelta muestra que la candidata de Fuerza Popular concentra su mayor respaldo en la capital. En zonas rurales no registra crecimiento, mientras aumentan los indecisos.

Keiko Fujimori subió un 1% de intención de voto según encuesta Ipsos. Foto: composición LR
Keiko Fujimori subió un 1% de intención de voto según encuesta Ipsos. Foto: composición LR
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La última encuesta de Ipsos sobre la segunda vuelta presidencial revela que Keiko Fujimori elevó su intención de voto nacional de 38% a 39%. Sin embargo, el crecimiento de la candidata de Fuerza Popular se concentra principalmente en Lima. En la capital pasó de 50% a 54%, mientras que en otras ciudades se mantuvo en 35% y en el sector rural no registró variación, con 26% en ambas mediciones.

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El estudio también evidencia un retroceso de Roberto Sánchez en todos los segmentos geográficos. El candidato de Juntos por el Perú cayó de 38% a 35% a nivel nacional. La mayor reducción aparece en las zonas rurales, donde descendió de 55% a 49%. En Lima también perdió respaldo, al pasar de 25% a 23%.

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Otro dato que destaca en la medición de Ipsos es el incremento del grupo de electores que aún no define su voto. El porcentaje de ciudadanos que respondió 'no precisa' pasó de 7% a 12% en el comparativo nacional. El aumento es más notorio en el ámbito rural, donde el bloque de indecisos subió de 3% a 11%.

Las cifras muestran que el avance de Keiko Fujimori solo se da en la capital, mas no responde a un crecimiento uniforme en todo el país. La candidata fujimorista no logra ampliar su respaldo en regiones ni en sectores rurales. A la vez, la caída de Roberto Sánchez no beneficia de forma directa a su contendora, ya que una parte del electorado migra hacia la indecisión.

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