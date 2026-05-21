Esta verificación fue elaborada por Lisset Paquiyauri en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

En el contexto de la segunda vuelta de la elección presidencial 2026, en redes sociales circula un video en el que una supuesta mujer puneña rechaza al partido Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez. En el clip se le escucha decir: “Los jóvenes de esta generación nunca apoyarán a un partido de izquierda socialista de Roberto Sánchez. Queremos un país libre del socialismo.” Sin embargo, el video fue generado con inteligencia artificial y difundido sin indicar su origen ni incluir una etiqueta que advierta que fue creado con IA.

El video fue difundido en Facebook, donde la publicación con mayor alcance superó los 2.108 “me gusta”, además de registrar 726 comentarios y 918 compartidos hasta la publicación de esta verificación.

Video de mujer de Puno que señala que no apoyará la candidatura de Roberto Sánchez no es real: fue generado con IA

El video pertenece a una cuenta que crea contenido generado por IA

Verificador de La República realizó una búsqueda inversa de las imágenes y detectó que el video de mejor calidad visual y más antiguo fue publicado por el usuario Confesor Pari, quien difunde constantemente contenido generado con IA en Facebook y TikTok. En esta última plataforma, sus publicaciones incluyen la etiqueta: “Incluye contenido multimedia generado por IA”.

El video de mejor calidad y más antiguo detectado por Verificador de La República fue publicado en TikTok, donde incluye una etiqueta que advierte que se trata de contenido generado con IA.

Video viral fue generado con inteligencia artificial

Verificador LR analizó el video con tres herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. En primer lugar, se utilizó la plataforma Hive-Moderation, que ofrece AI-Generated Content Detection, una herramienta que examina patrones de manipulación en imágenes y videos mediante algoritmos de reconocimiento facial y análisis de textura. El aplicativo determinó que el material presentaba un 100% de probabilidad de ser creado con IA.

Un análisis realizado por Hive Moderation determinó que las imágenes fueron generadas con inteligencia artificial.

Además, se utilizó Sightengine, una plataforma que detecta alteraciones digitales mediante aprendizaje automático y análisis de metadatos. Esta herramienta concluyó que la imagen tiene un 97% de probabilidad de haber sido generada por inteligencia artificial.

Análisis realizado por Sightengine. Foto: Sightengine

De igual manera, se utilizó la herramienta 'Is it AI?', diseñada para identificar si una imagen fue generada mediante inteligencia artificial. El análisis detectó que es altamente probable que el contenido haya sido creado con IA, con un nivel de confianza de 97%.

Análisis realizado por Is it AI?.

Por otro lado, según la plataforma de Presentación de Resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la región Puno fue una de las que brindó mayor respaldo a Roberto Sánchez, quien obtuvo el 24,987% de los votos válidos. Le siguieron Ricardo Belmont, con 17,721%, y Alfonso López Chau, con 11,347%.

Roberto Sánchez fue el candidato más votado en Puno para la elección presidencial 2026.

Conclusión:

En síntesis, el video viral que muestra a una supuesta mujer puneña rechazando al partido Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, fue analizado con tres herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. Los resultados de Hive Moderation, Sightengine e 'Is it AI?' determinaron que el material presenta una alta probabilidad de haber sido creado con IA. Además, se identificó que el video original fue publicado por una cuenta de TikTok y Facebook que difunde constantemente contenido generado con inteligencia artificial y que, en dicha plataforma, incluye etiquetas que advierten sobre el origen artificial de sus publicaciones. Por tanto, es falso que el video muestre una declaración auténtica de una ciudadana puneña en rechazo al candidato presidencial.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.

