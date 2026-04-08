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Keiko Fujimori mintió al decir que es profesora en EE.UU: candidata fujimorista es becaria en la Universidad de Florida

La universidad confirma que Fujimori es parte del programa de "Distinguished World Leadership Fellows", sin ser una profesora contratada oficialmente para dictar clases.

Keiko Fujimori no es profesora de la Florida International University | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Keiko Fujimori no es profesora de la Florida International University | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Keiko Fujimori indicó que trabaja como profesora global en el Centro para la Libertad Económica Adam Smith de la Universidad Internacional de Florida (FIU). Sin embargo, esto no es así. La candidata fujimorista solo cuenta con el título de becaria en dicha universidad estadounidense.

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El equipo periodístico del programa 'Beto a Saber' envió un correo electrónico a la institución para consultar sobre la naturaleza del trabajo de Fujimori. La propia universidad respondió que Fujimori forma parte del mencionado programa de becarios, "tal como aparece en la web".

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Fujimori figura en el sitio web del centro educativo como parte de la lista de "Distinguished World Leadership Fellows", traducido como "becarios distinguidos de liderazgo mundial". Junto a la lideresa de Fuerza Popular aparecen otros representantes de la derecha latinoamericana, como Patricia Bullrich (Argentina), Mauricio Macri (Argentina), Iván Duque (Colombia) y Felipe Calderón (México), entre otros.

Si bien la condición de becario implica cumplir con ciertas labores encomendadas, como el apoyo en proyectos académicos e incluso el dictado de clases, esta no equivale a ser profesor contratado por el centro de estudios universitarios.

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Lista de becarios distinguidos por su liderazgo mundial en la FIU, entre los que figura Keiko Fujimori.

Lista de becarios distinguidos por su liderazgo mundial en la FIU, entre los que figura Keiko Fujimori. | Foto: Fiu.

Keiko Fujimori solo acredita un trabajo en su hoja de vida

De acuerdo con los datos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la candidata fujimorista solo acredita una experiencia laboral en su hoja de vida. Se trata de su labor como presidenta del partido Fuerza Popular, cargo que —según la información consignada— desempeña desde 2013 hasta la actualidad.

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Fujimori también declara haber ejercido funciones como parlamentaria. Como se recuerda, la candidata ocupó una curul en el Congreso durante el periodo 2006-2011.

Con base en esa información, Keiko Fujimori declara percibir una remuneración bruta de origen privado de S/271,853.45, lo que equivale a más de S/20,000 mensuales.

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