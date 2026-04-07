¿Aún no decides tu voto? Revisa los planes de gobierno de todos los candidatos en Elecciones 2026

HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Alberto de Belaunde y Christopher Acosta en vivo | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

A poco de las Elecciones 2026 en Perú, revisa en un solo lugar los planes de gobierno de todos los candidatos presidenciales, entre ellos Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez.

Revisa en un solo lugar los planes de gobierno de todos los candidatos presidenciales en las Elecciones Perú 2026. (Foto: DALL·E vía OpenAI)
Revisa en un solo lugar los planes de gobierno de todos los candidatos presidenciales en las Elecciones Perú 2026. (Foto: DALL·E vía OpenAI)

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos peruanos se preparan para elegir al próximo presidente de la República, en un proceso marcado por la diversidad de propuestas y el alto número de postulantes. Según registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), más de una treintena de candidatos compiten con planes de gobierno que abarcan desde reformas económicas hasta cambios estructurales en el sistema político.

Únete a nuestro canal de política y economía

¿Dónde leer los planes de gobierno Elecciones 2026?

Los planes de gobierno oficiales de todos los candidatos están disponibles en la plataforma del JNE. Sin embargo, para facilitar el acceso a esta información clave, La República cuenta con un especial interactivo donde los ciudadanos pueden revisar las propuestas completas de todos los postulantes a la presidencia.

TE RECOMENDAMOS

lr.pe

Partidos, candidatos y planes de gobierno en Elecciones Generales Perú 2026

1. Ahora Nación – Candidato: Alfonso López Chau Nava

2. Alianza Electoral Venceremos – Candidato: Ronald Darwin Atencio Sotomayor

3. Alianza para el Progreso – Candidato: César Acuña Peralta

4. Avanza País – Partido de Integración Social – José Williams Zapata

5. Fuerza Popular – Candidata: Keiko Fujimori Higuchi

6. Fuerza y Libertad – Candidata: Fiorella Giannina Molinelli Aristondo

7. Juntos por el Perú – Candidato: Roberto Helbert Sánchez Palomino

8. Libertad Popular – Candidato: Rafael Jorge Belaunde Llosa

9. Partido Aprista Peruano – Candidato: Pitter Enrique Valderrama Peña

10. Partido Cívico Obras – Candidato: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli

11. Partido del Buen Gobierno – Candidato: Jorge Nieto Montesinos

12. Partido Demócrata Unido Perú – Candidato: Charlie Carrasco Salazar

13. Partido Demócrata Verde – Candidato: Alex González Castillo

14. Partido Democrático Federal – Candidato: Armando Joaquín Masse Fernández

15. Partido Somos Perú – Candidato: George Patrick Forsyth Sommer

16. Partido Frente de la Esperanza 2021 – Candidato: Luis Fernando Olivera Vega

17. Partido Morado – Candidato: Mesías Antonio Guevara Amasifuen

18. Partido País para Todos – Candidato: Carlos Gonsalo Álvarez Loayza

19. Partido Patriótico del Perú – Candidato: Herbert Caller Gutiérrez

20. Partido Político Cooperación Popular – Candidato: Yonhy Lescano Ancieta

21. Partido Fe en el Perú – Candidato: Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro

22. Partido Integridad Democrática – Candidato: Wolfgang Mario Grozo Costa

23. Partido Político Nacional Perú Libre – Candidato: Vladimir Roy Cerrón Rojas

24. Partido Perú Acción – Candidato: Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara

25. Partido Perú Primero – Candidato: Mario Enrique Vizcarra Cornejo

26. Partido Político PRIN – Candidato: Walter Gilmer Chirinos Purizaga

27. Partido SíCreo – Candidato: Carlos Espá Y Garcés-Alvear

28. Perú Moderno – Candidato: Carlos Ernesto Jaico Carranza

29. Podemos Perú – Candidato: José Luna Gálvez

30. Primero la Gente – Candidato: María Soledad Pérez Tello

31. Progresemos – Candidato: Paul Davis Jaimes Blanco

32. Renovación Popular – Candidato: Rafael López Aliaga

33. Salvemos al Perú – Candidato: Antonio Ortiz Villano

34. Un Camino Diferente – Candidata: Rosario del Pilar Fernández Bazán

35. Unidad Nacional – Candidato: Roberto Enrique Chiabra León

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025