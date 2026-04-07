¿Aún no decides tu voto? Revisa los planes de gobierno de todos los candidatos en Elecciones 2026

A poco de las Elecciones 2026 en Perú, revisa en un solo lugar los planes de gobierno de todos los candidatos presidenciales, entre ellos Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez.
A pocos días de las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos peruanos se preparan para elegir al próximo presidente de la República, en un proceso marcado por la diversidad de propuestas y el alto número de postulantes. Según registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), más de una treintena de candidatos compiten con planes de gobierno que abarcan desde reformas económicas hasta cambios estructurales en el sistema político.
¿Dónde leer los planes de gobierno Elecciones 2026?
Los planes de gobierno oficiales de todos los candidatos están disponibles en la plataforma del JNE. Sin embargo, para facilitar el acceso a esta información clave, La República cuenta con un especial interactivo donde los ciudadanos pueden revisar las propuestas completas de todos los postulantes a la presidencia.
Partidos, candidatos y planes de gobierno en Elecciones Generales Perú 2026
1. Ahora Nación – Candidato: Alfonso López Chau Nava
2. Alianza Electoral Venceremos – Candidato: Ronald Darwin Atencio Sotomayor
3. Alianza para el Progreso – Candidato: César Acuña Peralta
4. Avanza País – Partido de Integración Social – José Williams Zapata
5. Fuerza Popular – Candidata: Keiko Fujimori Higuchi
6. Fuerza y Libertad – Candidata: Fiorella Giannina Molinelli Aristondo
7. Juntos por el Perú – Candidato: Roberto Helbert Sánchez Palomino
8. Libertad Popular – Candidato: Rafael Jorge Belaunde Llosa
9. Partido Aprista Peruano – Candidato: Pitter Enrique Valderrama Peña
10. Partido Cívico Obras – Candidato: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli
11. Partido del Buen Gobierno – Candidato: Jorge Nieto Montesinos
12. Partido Demócrata Unido Perú – Candidato: Charlie Carrasco Salazar
13. Partido Demócrata Verde – Candidato: Alex González Castillo
14. Partido Democrático Federal – Candidato: Armando Joaquín Masse Fernández
15. Partido Somos Perú – Candidato: George Patrick Forsyth Sommer
16. Partido Frente de la Esperanza 2021 – Candidato: Luis Fernando Olivera Vega
17. Partido Morado – Candidato: Mesías Antonio Guevara Amasifuen
18. Partido País para Todos – Candidato: Carlos Gonsalo Álvarez Loayza
19. Partido Patriótico del Perú – Candidato: Herbert Caller Gutiérrez
20. Partido Político Cooperación Popular – Candidato: Yonhy Lescano Ancieta
21. Partido Fe en el Perú – Candidato: Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro
22. Partido Integridad Democrática – Candidato: Wolfgang Mario Grozo Costa
23. Partido Político Nacional Perú Libre – Candidato: Vladimir Roy Cerrón Rojas
24. Partido Perú Acción – Candidato: Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara
25. Partido Perú Primero – Candidato: Mario Enrique Vizcarra Cornejo
26. Partido Político PRIN – Candidato: Walter Gilmer Chirinos Purizaga
27. Partido SíCreo – Candidato: Carlos Espá Y Garcés-Alvear
28. Perú Moderno – Candidato: Carlos Ernesto Jaico Carranza
29. Podemos Perú – Candidato: José Luna Gálvez
30. Primero la Gente – Candidato: María Soledad Pérez Tello
31. Progresemos – Candidato: Paul Davis Jaimes Blanco
32. Renovación Popular – Candidato: Rafael López Aliaga
33. Salvemos al Perú – Candidato: Antonio Ortiz Villano
34. Un Camino Diferente – Candidata: Rosario del Pilar Fernández Bazán
35. Unidad Nacional – Candidato: Roberto Enrique Chiabra León
Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana)