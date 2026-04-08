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Política

Capacitadores de la ONPE son grabados enseñando a votar con propaganda de Renovación Popular

El hecho fue captado en Huimbayoc, localidad de la provincia de San Martín. La ODPE de la zona decidió separar a los trabajadores implicados.

ODPE separó a capacitadores electorales | Composición: LR.
ODPE separó a capacitadores electorales | Composición: LR.

Una comitiva de capacitadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue captada dando indicaciones sobre cómo votar en un local del partido Renovación Popular, ubicado en el distrito de Huimbayoc, en la provincia de San Martín. Las imágenes muestran que los trabajadores de la ONPE utilizaron cédulas con propaganda de la agrupación liderada por Rafael López Aliaga.

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En la cédula alterada aparecía el número de una candidata a diputada por dicha región.

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ONPE retiró a trabajadores implicados

A través de un comunicado, la ONPE señaló que el grupo de capacitadores afirmó 'que utilizaron material de capacitación de la institución y que, en un momento, miembros del partido les entregaron cédulas con la imagen de una de sus candidatas'.

El organismo electoral indicó que sus directivas son claras y establecen que las sesiones de capacitación no deben realizarse en ambientes vinculados a ningún partido político. Además, precisó que también está prohibido instruir con material distinto al aprobado por la institución.

Por estos hechos, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de San Martín decidió rescindir el contrato de los trabajadores implicados. Hasta el momento, las bases distritales de Renovación Popular no han brindado declaraciones al respecto.

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