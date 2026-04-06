Resultados Elecciones 2026: ONPE estima 60% del conteo a medianoche y reportes cada 15 minutos

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, informó que el avance del conteo de votos para la elección presidencial alcanzará aproximadamente el 60% a la medianoche del 12 de abril. Corvetto precisó que este porcentaje corresponde a las actas procesadas a nivel nacional, de cara a las elecciones generales 2026.

De acuerdo con la entidad electoral, la difusión de resultados oficiales comenzará luego del cierre de mesas, previsto para las 5.00 p. m., siempre que no haya electores en cola. A partir de ese momento, se iniciará el procesamiento de actas, priorizando aquellas provenientes de zonas urbanas, donde la transmisión de datos es más rápida. Los resultados se podrán visualizar a través de la página web del ente electoral y seguir en tiempo real.

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La ONPE, detalló Corvetto, estableció que los reportes se actualizarán cada 15 minutos a través de sus plataformas oficiales. Esta medida permitirá que la ciudadanía, medios de comunicación y partidos políticos sigan el continuo del avance del conteo.

En esa misma línea, Corvetto explicó que los primeros reportes oficiales vendrían desde Oceanía, pero que ello no reflejará una tendencia definitiva, ya que corresponderá a un número reducido de actas. Sin embargo, indicó que los resultados empezarían a incrementarse en la web desde las 7.30 p. m. u 8.00 p. m., ya que el escrutinio —es decir, el conteo de votos— toma alrededor de dos horas.

En ese sentido, la ONPE recordó que el conteo completo de votos puede tomar varias horas e incluso días, dependiendo de la llegada de actas desde regiones alejadas de la selva.

Por otro lado, Corvetto evitó dar una fecha exacta sobre cuándo se conocerían los resultados al 100%. Argumentó que podrían existir actas observadas cuyo trámite depende del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Jurado Electoral Especial (JEE). Este ente electoral es el encargado de resolver las impugnaciones.

El JNE y el JEE tendrían la facultad de solicitar las cédulas de votación que estarán custodiadas por la ONPE para resolver cualquier tipo de incidente durante el conteo de votos en los locales de votación.

“El Jurado tiene que hacer un trabajo jurisdiccional con las actas y, de ser necesario un reconteo, eso también toma un tiempo. No estamos en capacidad de decir qué día vamos a tener el resultado al 100%, pero no dude que los organismos electorales estamos comprometidos para poder brindar los resultados cuanto antes", señaló Corvetto.

Asimismo, indicó que el repliegue del material electoral desde el extranjero podría extenderse hasta el miércoles o jueves. En el caso de la selva peruana, por las distancias, este proceso se desarrollaría entre lunes y miércoles. “En el caso de la selva son porcentajes más pequeños, por supuesto, pero eso no significa que vayamos a tener al miércoles el 100 % del resultado", dijo.

ONPE realizó simulacro de funcionalidad del Sistema de Cómputo Electoral: observadores internacionales estuvieron presentes

El último domingo 5 de abril, la ONPE realizó el simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral con la finalidad de comprobar la funcionalidad del software electoral y de los mecanismos de transmisión de datos.

En el auditorio de la sede central del organismo electoral, el simulacro comenzó a las 9.00 a. m. con la verificación de la versión del software electoral y la ejecución de la puesta en cero de los servidores nacionales. En ambos procedimientos se generaron los reportes correspondientes mediante el Sistema de Cómputo Electoral (SCE).

La puesta en cero del sistema de cómputo de resultados implicó borrar los registros de la base de datos en los servidores mencionados, con el fin de iniciar el procesamiento y la contabilización de las actas electorales de prueba.

Asimismo, se realizó el sorteo del centro de cómputo —uno de los 126 que se habilitarán a nivel nacional— para efectuar la respectiva comparación de resultados. La jornada incluyó además una prueba de contingencia ante una eventual interrupción del suministro eléctrico, con el objetivo de garantizar la continuidad del procesamiento de resultados frente a cualquier eventualidad.

La actividad contó con la firma del acta de puesta en cero de los servidores de la ONPE y sus respectivos reportes, por parte de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE, la Contraloría General de la República, la Asociación Civil Transparencia, así como de personeros de Fuerza Popular, Perú Primero, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación (AN), el Frente Popular Agrícola del Perú y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú).

En la jornada también participaron observadores de la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter.