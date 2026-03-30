Trabajadores del Congreso financian campaña del pacto corrupto

Trabajadores del Congreso financian campañas presidenciales de Keiko Fujimori, George Forsyth, José Williams, Vladimir Cerrón y José Luna Gálvez, cuyos partidos constituyen el “pacto mafioso” instaurado en el actual gobierno. Además, se identificó que Alianza para el Progreso y Renovación Popular

Así lo reveló una investigación de Ojo Público que identificó que 42 funcionarios del Parlamento, según la planilla registrada hasta febrero último, han aportado en total más de S/181 mil a las campañas de Fuerza Popular, Somos Perú, Avanza País, Perú Libre y Podemos Perú.

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La mayoría de los aportes fueron realizados a Fuerza Popular y Somos Perú.

Aportes en especie para Fuerza Popular

En el caso del partido naranja, se identificó a Carmela Paucará Paxi, quien ha abonado S/14.310 en especies (alquiler de equipos audiovisuales y la compra de mil gorros).

Shirley Montenegro Flores, jefa del Departamento de Comisiones del Congreso, donó 10.000 calendarios, valorizados en S/5.060.

Por su parte, Milagros Salazar, funcionaria en la Comisión de Economía, financió con S/13.900 para contratar el servicio de monitoreo de medios de comunicación. Al ser consultada por Ojo Público sobre este aporte dijo que es de carácter “voluntario” e “independiente” de su trabaja en el Congreso o no.

Se les suma, Carlos Walter Mejía Escajadillo, trabajador del Área de Atención al Ciudadano, con S/11.800 destinados a la contratación del servicio de estrado en un evento del 30 de octubre del año pasado.

A estos cuatro trabajadores le siguen otros 11. En total, 15 financiaron la campaña en especies (bienes o servicios) que equivalen a más de S/75.000.

Somos Perú registra aportes en efectivo y de 3 congresistas

En el caso de Somos Perú, los aportes de 13 trabajadores del Legislativo fueron en efectivo. La cifra supera los S/51.600.

Ana Li Sotelo, hermana de la presidenta de este partido, Patricia Li Sotelo, entregó S/10.000. El mismo monto fue aportado por César Cobián Reátegui, regidor de la Municipalidad de Ventanilla.

Jeanett del Pilar Bertrán Contreras, trabajadora de la Comisión de Descentralización del Congreso, dio S/10.087. Una cifra similar a la brindada por Neil Alex Jaramillo Bravo, asesor de Somos Perú.

Asimismo, el congresista Héctor Valer aportó S/10 000. El concepto no fue especificado. De igual forma, los parlamentarios José Jerí y Ana Zegarra brindaron S/2 800 y S/1000, respectivamente.

Sobre esto, el vocero de Somos Perú, Guillermo Aliaga Pajares, indicó que son personas que están “relacionadas” a la candidatura de Forsyth, así que no le parece “extraño que quieran aportar”.

Avanza País registra aporte de congresista Alejandro Cavero

En Avanza País se registró que cinco trabajadores del Congreso han realizado aportes que en total suman S/28.050.

Se identificó a Miguel Ángel Orihuela Sanga, trabajador del despacho de la congresista Rosselli Amuruz Dulanto, y Carmen Rosa Leveau Pinedo, trabajadora de la parlamentaria Karol Paredes. Ambas aportaron más de S/16 mil.

Alejandro Cavero, congresista de esta bancada, aportó S/5 350. No se especifican los fines.

El presidente de Avanza País, Aldo Borrero, indicó al referido medio que los aportantes en esta campaña que trabajan en el Congreso fueron precandidatos. “Para ser evaluado (aportan) y se usa (ese dinero) para la campaña presidencial. Algunos que no son considerados piden su reintegro”, comentó. Añadió que no se trata de “funcionarios del partido”.

Perú Libre: aportes destinados a cuestiones legales

Perú Libre también registra aportes, pese a que su candidato presidencial permanece prófugo. Cinco funcionarios aportaron entre S/2.500 y S/8.000 para, según lo reportado a la ONPE, gastos para apoyo técnico y legal.

Figuran Irvin David Lette, asesor del congresista Waldemar Cerrón; y Yoana Miriam Amable Selva, jefa de la Oficina de Cooperación Internacional.

Aportes en Podemos Perú

En la campaña de Podemos Perú, se encuentran Zuinmy Alva Tarazona, trabajadora de Luna Gálvez, y Luis Alberto Chávarry Gutiérrez, asesor del congresista Juan Burgos Oliveras. La primera aportó S/1.260, mientras que el segundo, S/2.008.

APP es el partido con mayores ingresos

Renovación Popular y Alianza para el Progreso (APP) no registran aportes de trabajadores del Congreso.

Renovación Popular reportó S/573.538.55 en aportes en especies. La mitad de estos recursos los brindó el candidato presidencial del partido y ex alcalde de Lima, López Aliaga.

En tanto, según el portal Claridad de la ONPE, APP es el partido con más ingresos (más de S/7 millones).

El 27% de estos aportes provienen del militante Freddy Llempén Rubio, quien ha dado S/626.985. Adicionalmente, dos empresas en las que figura como gerente general (Asian Traders y Madeco Contratistas), en Sunat, han financiado cerca de S/1.3 millones. En suma, son cerca de S/1.8 millones vinculados a Llempén.

Al respecto, el secretario general de APP, Luis Valdez Farías, dijo que la relación entre las familias Acuña y Llempén se remonta desde que estudiaron en la Universidad Nacional de Trujillo y negó que el partido haya promovido la modificación de la ley que restituyó el financiamiento de empresas a campañas electorales.

Por su parte, el candidato César Acuña evitó pronunciarse sobre un presunto financiamiento de campaña vinculado a Llempén. Asimismo, restó importancia a su bajo posicionamiento en las encuestas, asegurando que estas serían pagadas por medios.

Pese a ello, afirmó contar con el respaldo de la ciudadanía “en la calle” y se mostró confiado en pasar a una segunda vuelta electoral. En esa línea, sostuvo que su trabajo no se limita a superar la valla electoral, sino que apunta a lograr un resultado más amplio en los comicios.