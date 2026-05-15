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Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: horario y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura 2026

Rimenses y cajamarquinos buscan alejarse de los últimos lugares de la tabla de posiciones de la Liga 1. Sigue la transmisión del partido de HOY por el Torneo Apertura.

Sporting Cristal visitará el Héroes de San Ramón por la penúltima fecha del Torneo Apertura. Foto: FC Cajamarca
Sporting Cristal visitará el Héroes de San Ramón por la penúltima fecha del Torneo Apertura. Foto: FC Cajamarca
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Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO por el Torneo Apertura de la Liga 1 | La transmisión del partido de hoy estará a cargo de la señal de L1 MAX a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República de Deportes.

El equipo comandado por Zé Ricardo necesita un triunfo en el Estadio Héroes de San Ramón para alejarse de los últimos lugares de la tabla de posiciones. Por su parte, el equipo de Hernán Barcos afronta una situación similar, pues se ubica en zona de descenso.

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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca?

En suelo peruano, el partido Sporting Cristal vs FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026 iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs FC Cajamarca?

La transmisión por TV del Sporting Cristal vs FC Cajamarca se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. Este canal es el encargado de pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs FC Cajamarca por internet gratis?

Si deseas ver el partido entre rimenses y cajamarquinos por internet, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

Pronóstico Sporting Cristal vs FC Cajamarca

Las cuotas en las principales casas de apuestas le otorgan el favoritismo a Sporting Cristal, que jugará de visita en la ciudad de Cajamarca.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (2,50), empate (3,25), gana FC Cajamarca (2,70)
  • Betano: gana Sporting Cristal (2,55), empate (3,35), gana FC Cajamarca (2,70)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (2,50), empate (3,30), gana FC Cajamarca (2,70)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (2,49), empate (3,28), gana FC Cajamarca (2,69)
  • Coolbet: gana Sporting Cristal (2,45), empate (3,30), gana FC Cajamarca (2,78)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (2,50), empate (3,50), gana FC Cajamarca (2,83).

PUEDES VER: Kiara Montes confesó que casi firma por otro club y descartó acercamiento con Universitario: "Fue un invento"

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Tabla de posiciones de la Liga 1

Los celestes se ubican en el puesto 12, mientras que FC Cajamarca ocupa la penúltima casilla con 12 unidades.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima1410+1833
2.Los Chankas149+630
3.Cienciano149+1229
4.Universitario147+925
5.Melgar146+421
6.Cusco FC146-421
7.Comerciantes Unidos145+120
8.Deportivo Garcilaso145-219
9.Alianza Atlético144+217
10.ADT144+117
11.CD Moquegua145-517
12.Sporting Cristal144016
13.UTC144-316
14.Sport Huancayo144-615
15.Juan Pablo II144-1315
16.Sport Boys142-613
17.FC Cajamarca143-712
18.Atlético Grau142-710


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