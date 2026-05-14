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Política

Alejandro Muñante asumiría como senador a pesar de narrativa de fraude de López Aliaga: "Es mi deber"

El congresista de Renovación Popular sustentó su decisión al indicar que es su "deber" respetar el derecho de las personas que votaron por él. Sin embargo, Rafael López Aliaga anteriormente indicó que no juramentaría al cargo.

Alejandro Muñante juramentará como senador en caso de que sea elegido. Foto: Composición/LR
Alejandro Muñante juramentará como senador en caso de que sea elegido. Foto: Composición/LR | Composición LR/ Difusión
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El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, aseguró que juramentará al cargo de senador en caso de que resulte electo para integrar el Congreso bicameral. En declaraciones a Epicentro TV, el legislador sustentó su decisión en su "deber" de defender el voto, a pesar de que el líder de su partido, Rafael López Aliaga, mantiene una narrativa de supuesto fraude electoral en los comicios del pasado 12 de abril.

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"Nosotros estamos a favor de la defensa del derecho al voto y toda manifestación que se dé de forma pacífica en favor del derecho al voto es bienvenida; de eso se trata la democracia", expresó.

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En esa misma línea, el parlamentario reiteró su postura y mencionó que realizará una "lucha interna". Asimismo, negó que anteriormente haya dicho que hubo un fraude electoral, sino un "sabotaje".

"Sí, ya he confirmado que voy a aceptar el cargo; creo que es mi deber honrar a los miles de peruanos que votaron por mí. Vamos a hacer la lucha en la interna. ¿Qué más quisieran nuestros adversarios que perdamos por walk over y eso no va a suceder?", cuestionó.

"Lo que yo he señalado es que ha habido sabotaje y que esto ha ocurrido a nivel presidencial y, aun cuando esto ha repercutido a nivel de senadores y diputados, creo que seguir dando la lucha", acotó.

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