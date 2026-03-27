Luis Arroyo anuncia que "próximamente" se definirá la fecha para solicitar el voto de confianza al Congreso

Primer ministro informó que aún no hay fecha para solicitar voto de confianza al Congreso

Primer ministro informó que aún no hay fecha para solicitar voto de confianza al Congreso

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, precisó que próximamente se definirá la fecha para solicitar el voto de confianza ante el Congreso.

Aseguró que se reunieron con el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, el día siguiente a la juramentación del Gabinete e intercambiaron ideas.

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“el día siguiente a la juramentación del Gabinete e intercambiaron ideas.

“Desde el primer día estamos trabajando y gestionando. Tras la juramentación del gabinete nos presentamos ante el presidente del Congreso y próximamente se definirá la fecha para solicitar el voto de confianza”, declaró a la prensa.

Agregó que aún no se han sostenido reuniones con partidos políticos, pero se realizarán en su momento.

Sobre seguridad ciudadana, indicó que se están implementando los planes de gobierno. No solo el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, sino también acciones contra la minería ilegal, problemas que tienen relación directa, dijo.

“Se ha incrementado personal y logística para enfrentar ambos problemas de manera paralela”, mencionó.

El jefe de la PCM señaló que el Gobierno se encuentra abordando el tema del precio de los combustibles. Indicó que ya se han sostenido encuentros con representantes del sector transporte y que próximamente se dará una respuesta al respecto.

Durante la entrevista, mencionó que el costo de un balón de gas en la Amazonía llega a casi S/200. Arroyo afirmó que esta problemática está en evaluación y que está influenciada por el contexto internacional.

Asimismo, informó que se están llevando a cabo reuniones con productores de arroz. Explicó que actualmente hay una sobreoferta del producto y que el Ejecutivo mantiene un trabajo continuo con diversos sectores.