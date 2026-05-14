Ayacucho: condenan a 15 años de cárcel a general Jorge Carcovich por la masacre de 41 pobladores de Raccaya
Juzgado inaplicó la ley 32107 y determinó que el caso no había prescrito. Dentro del grupo de víctimas había 21 menores de edad. El general EP (r) Jorge Carcovich postuló en las últimas elecciones como vicepresidente por el Partido Patriótico del Perú.
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La Tercera Sala Penal de la Corte Penal Nacional condenó al general EP (r) Jorge Carcovich Cortelezzi a 15 años de prisión por la masacre de 41 pobladores de la Comunidad de Raccaya, en Ayacucho. El crimen fue cometido el 17 de octubre de 1983. Dentro del grupo de personas asesinadas habían 21 menores de edad, que estudiaban en el colegio de la comunidad.
El tribunal, integrado por los magistrados Máximo Maguiña Castro, Reli Callata Vega y Helbert Llerena Lezama, decidió inaplicar la ley 32107 mediante el control de convencionalidad y determinó que el caso no había prescrito. Los familiares de las víctimas encontraron algo de justicia luego de 43 años de la matanza y de un juicio oral que duró más de tres años.
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Durante las audiencias, se presentaron diversas pruebas testimoniales y documentales que acreditaron la responsabilidad penal de Carcovich Cortelezzi, las cuales fueron amparadas por el juzgado. La defensa del condenado interpuso un recurso de nulidad y será la Corte Suprema la que resolverá de manera definitiva el caso. Carcovich, además, postuló en las últimas elecciones como vicepresidente por el Partido Político del Perú.