APP declara más de S/ 7 millones en gastos de campaña, pero su reporte de ingresos es menor | Composición LR | Foto: composición LR

APP declara más de S/ 7 millones en gastos de campaña, pero su reporte de ingresos es menor | Composición LR | Foto: composición LR

Alianza para el Progreso reporta más de S/7 millones en gastos de campaña que superan los ingresos declarados en el mismo periodo, según el primer informe financiero presentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La agrupación lidera ampliamente los montos entre los partidos que ya cumplieron con esta obligación.

Al partido de César Acuña le siguen Fuerza Popular de Keiko Fujimori y Renovación Popular de Rafael López Aliaga, que registran cifras altas y con los mismos ingresos que gastos.

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La ONPE dispuso ampliar el plazo para la entrega de estos reportes hasta el 27 de marzo de 2026, luego de que el vencimiento original, previsto para el 20 de marzo, registrara un bajo nivel de cumplimiento. Al cierre del 21 de marzo, solo nueve organizaciones políticas habían presentado su información financiera.

APP lidera en montos y presenta desbalance

Entre los partidos que ya entregaron su informe, Alianza para el Progreso encabeza ampliamente los montos declarados. La organización reportó ingresos por S/7.196.365,60 y gastos por S/7.235.165,60, lo que evidencia un nivel de egresos superior a lo percibido.

En segundo nivel aparecen Fuerza Popular, con ingresos y gastos iguales de S/590.138,58, y Renovación Popular, que también reporta cifras idénticas en ambos rubros por S/573.538,55.

Aportes vinculados al entorno cercano de Acuña

El reporte financiero de APP también evidencia aportes relacionados con el entorno cercano de César Acuña. En el documento figuran registros a nombre de su hijo, Richard Acuña, asociados a servicios de publicidad exterior en distintas ciudades del país.

Pero esto no es nuevo. En una anterior campaña de Acuña, empresas vinculadas a su entorno familiar han financiado campañas del partido. En el 2016, se identificó que compañías relacionadas a su hijo figuraban como aportantes relevantes dentro de los ingresos de la organización política.

Aportes APP

Acuña figura como aportante de su propia campaña

El informe financiero de APP también consigna aportes realizados por el propio candidato presidencial, César Acuña, quien figura como aportante en el registro presentado ante la ONPE.

Según el detalle de la información, estos aportes corresponden principalmente a servicios y bienes vinculados a la campaña, como artículos promocionales, uso de vehículos, propaganda electoral y otros gastos operativos.

Que el candidato aporte directamente a su propia campaña no está prohibido por la normativa electoral. Sin embargo, esto sumado a lo de su hijo, Richard Acuña, muestra que su financiamiento se concentra principalmente dentro de su círculo familiar.

César Acuña es su propio aportante.

Otros partidos con menores montos reportados

El resto de organizaciones que cumplieron con la entrega del informe presentan cifras considerablemente menores:

Ahora Nación

Ingresos: S/277.520,80

Gastos: S/191.426,11

Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

Ingresos: S/225.017,94

Gastos: S/187.795,93

Partido Morado

Ingresos: S/109.036,85

Gastos: S/34.833,88

Partido Democrático Federal

Ingresos: S/104.430,60

Gastos: S/87.677,40

Partido del Buen Gobierno

Ingresos: S/80.999,00

Gastos: S/73.033,35

Unidad Nacional

Ingresos: S/46.668,90

Gastos: S/46.168,90

Plazo ampliado y obligación de reporte

El primer informe financiero de campaña debe incluir ingresos, aportes, donaciones y gastos correspondientes al periodo del 26 de marzo de 2025 al 13 de marzo de este año. La presentación es obligatoria para todas las organizaciones políticas y candidatos inscritos, incluso si ya no continúan en carrera.

La ONPE informó, a través de sus canales oficiales, la ampliación del plazo para facilitar la entrega de esta información. El reporte puede presentarse de forma virtual mediante la plataforma Claridad o de manera presencial.

Multas por incumplimiento

Si no cumplen con presentar sus reportes de ingresos y gastos, los partidos políticos incurren en una infracción considerada muy grave por la ONPE. En estos casos, pueden recibir multas que van desde S/170.500 (31 UIT) hasta S/550.000 (100 UIT), además de arriesgar la pérdida del financiamiento público directo. Para los candidatos, las sanciones económicas oscilan entre S/5.500 (1 UIT) y S/27.500 (5 UIT).

Frente a este escenario, la ONPE brinda asistencia técnica a las organizaciones políticas, sus candidatos y equipos de campaña, con el fin de orientarlos en la correcta presentación de la información financiera exigida.