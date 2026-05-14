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Política

Rafael López Aliaga realiza marcha pese a que su partido reconoció que aceptarían los resultados de las Elecciones

La manifestación que encabeza el líder de Renovación Popular se dirige a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), después de que anunciara que los resultados de la primera vuelta se proclamarán el domingo 17 de mayo.

La marcha del líder de Renovación Popular se realizó en el Campo de Marte en Jesús María. Foto: Captura
La marcha del líder de Renovación Popular se realizó en el Campo de Marte en Jesús María. Foto: Captura
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El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, realiza una marcha en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, a pesar de que su partido reconoció que aceptará los resultados que, según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), colocan a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en segunda vuelta.

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La movilización busca llegar a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), institución que horas antes anunció que el domingo 17 de mayo proclamará los resultados oficiales de la primera vuelta.

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La manifestación, que se sustenta en la narrativa de un supuesto fraude electoral, contó con la participación de la congresista Norma Yarrow. Durante su intervención, la parlamentaria cuestionó al JNE por no haber cambiado el cronograma electoral y por la decisión de proclamar los resultados el domingo 17 de mayo. "Cuando le da la gana al JNE, sí cambia su cronograma. (...) Se está reconociendo que ha habido delitos en actas fraguadas", expresó. Además, mencionó que se solicitó una auditoría, un peritaje y que se muestren las actas de la serie 900. Esas actas, según la ONPE, dan como ganador, en su mayoría, a Roberto Sánchez.

En esa misma línea, amenazó a Sánchez con sacarlo del Ejecutivo en caso de que llegue a la Presidencia en julio de este año: “En el 2021 sacamos a ese señor que usaba un sombrero. Hoy, al falso sombrero lo sacaremos si entra al gobierno”, manifestó.

Rafael López Aliaga se pronunció durante la marcha

Durante su intervención, el exalcalde de Lima calificó al JNE como una "mafia" y aseguró que las instituciones electorales "los quieren cansar". "No vamos a parar hasta que haya justicia, no nos van a parar", dijo.

Asimismo, López Aliaga le ordenó a sus simpatizantes a que lo sigan hasta la sede del JNE porque ahí daría un mensaje.

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