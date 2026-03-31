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Política

Vladimir Cerrón: Poder Judicial renueva órdenes de búsqueda y captura por caso 'Aportes a Perú Libre'

La resolución del juez Leodan Cristobal Ayala también ordena informar a la Interpol sobre la renovación de las órdenes de captura contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Vladimir Cerrón continuará con pedido de prisión preventiva en su contra. Foto: composición LR
Vladimir Cerrón continuará con pedido de prisión preventiva en su contra. Foto: composición LR

El Poder Judicial ordenó renovar las órdenes de ubicación y captura contra el prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón Rojas, en el marco del proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. La medida fue dispuesta por el juez de investigación preparatoria Leodán Cristóbal Ayala, en el caso ‘Aportes a Perú Libre’.

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La decisión fue emitida mediante una resolución del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria el último 27 de marzo. En el documento se precisa que las anteriores órdenes de captura contra Cerrón Rojas vencían el 29 de este mes, por lo que resultaba necesario dictar nuevas.

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En ese sentido, se dispuso la inscripción de las nuevas órdenes de ubicación, captura y conducción a nivel nacional en el módulo del Remate Electrónico Judicial (Remaju). Asimismo, se ordenó comunicar la decisión a las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) de Interpol, a fin de que se registren las nuevas disposiciones.

Actualmente, sobre Cerrón Rojas pesa una orden de prisión preventiva por 24 meses en este caso, vigente desde diciembre de 2023. En enero del año pasado presentó un recurso de apelación para revertir la medida, pero fue declarado infundado. Posteriormente, en mayo, se declaró inadmisible el recurso de casación con el que buscaba anularla.

No obstante, la defensa legal presentó un recurso de habeas corpus al Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, se generó polémica por la celeridad con la que se habría emitido una supuesta sentencia favorable al investigado. Por eso, para este martes 31 de marzo, la presidenta de la institución, Luz Pacheco, informó que se investigarían las presuntas irregularidades que se presentaron.

Decisión judicial emitida el pasado 27 de mayo.

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