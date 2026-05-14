Keiko Fujimori le responde a Roberto Sánchez tras citarla a debatir en Chota: "Que sea en su lugar de origen, en Huaral"

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Luego de que Roberto Sánchez retara a Keiko Fujimori a debatir en la provincia de Chota, ubicada en la región Cajamarca, la candidata de Fuerza Popular respondió calificando la invitación del aspirante de Juntos por el Perú como una 'copia' de la estrategia utilizada por el expresidente Pedro Castillo. Durante su visita a Chiclayo, Fujimori criticó a Sánchez y señaló que este proviene de Huaral y no de Chota.

“El señor Sánchez no es de Chota, él vive en San Borja. Entonces ya no solamente quiere copiar el sombrero de Pedro Castillo, sino que quiere replicar el libreto de 2021. Si lo que quiere es jugar de local, que el debate sea en su lugar de origen: en Huaral o en el distrito donde vive, San Borja”, declaró.

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Además del debate oficial que será organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la candidata señaló la posibilidad de que se realicen otros dos encuentros adicionales.

Durante los últimos días, Fujimori ha concentrado gran parte de su campaña en localidades fuera de Lima. Además de Chiclayo, la lideresa fujimorista también visitó Piura, dos ciudades donde mantiene un importante respaldo electoral en el norte del país. Asimismo, recorrió zonas del sur con el objetivo de captar parte del electorado que le fue adverso durante la primera vuelta.

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Sánchez reta a Keiko Fujimori a debatir en Chota

El candidato de Juntos por el Perú manifestó ante los medios su disposición a sostener un debate con Keiko Fujimori en los próximos días. Desde los exteriores del Congreso, el todavía legislador emplazó a la lideresa de Fuerza Popular a participar en un encuentro descentralizado en Chota, territorio ligado al movimiento castillista.

Cabe recordar que Sánchez se enfrentará a Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones generales. La excandidata presidencial de Fuerza Popular afrontará así su cuarta participación consecutiva en esta etapa electoral. Chota, provincia de la región Cajamarca propuesta por Sánchez como posible sede del debate, fue uno de los bastiones electorales del candidato de Juntos por el Perú, quien superó el 50% de respaldo en esa jurisdicción.

En la región Cajamarca, Fujimori se ubicó en el segundo puesto detrás de Sánchez. El panorama tampoco le resultó favorable en Chota, donde obtuvo apenas el 8,7% de los votos.