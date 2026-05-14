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Política

Congreso suspende Pleno para debatir proyecto de reelección de rectores que iba a beneficiar a Jerí Ramón

Las candidaturas para la rectoría de la UNMSM se recibirán el 16 de mayo. Hasta esa fecha no se tienen agendadas más sesiones del Pleno.

Jerí Ramón quedaría así fuera de la reelección de San Marcos | Composición: LR.
Jerí Ramón quedaría así fuera de la reelección de San Marcos | Composición: LR.
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La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón, aún no podrá postular legalmente a un nuevo periodo como máxima autoridad universitaria. El Congreso de la República suspendió su sesión sin debatir el Proyecto de Ley N.° 12736/2025-CR, presentado en octubre de 2025 por el congresista Edgar Tello, de Podemos Perú, que propone permitir la reelección inmediata de autoridades universitarias.

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La iniciativa legislativa estaba agendada para ser debatida. Sin embargo, Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, decidió suspender la sesión sin someter el proyecto a debate ni votación. En los próximos días no habrá sesión del Pleno del Congreso, lo que impediría discutir y votar la propuesta que favorecería a la rectora sanmarquina.

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De acuerdo con el Cronograma de Elecciones de Rector y Vicerrectores y Estudiantes ante los Órganos de Gobierno de la UNMSM, la presentación de candidaturas para ocupar el rectorado se realizará el sábado 16 de mayo entre las 8.00 a. m. y las 4.00 p. m. Vencido ese plazo, ya no podrán presentarse nuevas postulaciones al cargo.

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