Salvador del Solar pide no votar por ningún partido del actual Congreso: "Ellos tienen controlado el poder"

Salvador del Solar pidió no votar por los partidos políticos que gobiernan el Congreso | Composición: Betsy de los Santos / Composición: LR.

Salvador del Solar pidió no votar por los partidos políticos que gobiernan el Congreso | Composición: Betsy de los Santos / Composición: LR.

El ex primer ministro, Salvador del Solar, se pronunció a menos de 18 días de las elecciones generales 2026. En ese sentido, Del Solar reflexionó sobre el escenario político y la situación del país. A raíz de ello, pidió a la ciudadanía no votar por los partidos que hoy tienen presencia en el Congreso de la República con la finalidad de cambiar el estado político del Perú.

A través de sus redes sociales, el extitular de la PCM explicó que la pregunta que cada ciudadano debería hacerse no es por el próximo presidente, sino si "vamos a dejar que las cosas sigan como están". "Vamos a elegir a un presidente y después el Congreso lo va a sacar cuando le dé la gana y lo va a reemplazar por un títere", dijo.

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"Hay personas que piensan que no hay mucho que podamos hacer, eso no es verdad, no es cierto, los que lideran las encuestas tienen apenas 10%, los que no han decidido su voto son más del 30%. Eso sí, no va a haber ningún cambio si no hacemos que suceda desde el Congreso, es ahí donde un grupo de partidos políticos tiene controlado el poder", manifestó.

Del Solar señaló que las organizaciones políticas representadas en el Congreso son responsables de haber desmantelado la reforma educativa, de aprobar leyes que favorecen al crimen organizado, de impedir que los responsables de la muerte de peruanos enfrenten a la justicia y de modificar la Constitución en beneficio propio para facilitar su reelección.

Salvador del Solar pide no votar por Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Avanza País, JPP y otros

Luego de analizar la situación, Del Solar propuso cuatro soluciones para cambiar la situación política: la primera es ir a votar porque el ausentismo termina favoreciendo a los partidos de ahora. Lo segundo es no votar por ninguna de esas organizaciones.

"No votes por Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Juntos por el Perú (JPP), Somos Perú y Podemos Perú, por ninguno de ellos, hay otras opciones bastante razonables con distintas preferencias políticas", enfatizó.

La tercera propuesta de Del Solar fue no votar en blanco ni viciado en primera vuelta. La cuarta solución es votar por el mismo partido para presidente, diputado, senador y Parlamento Andino.

"Este 12 de abril, no dejes que las cosas sigan como están, ve, vota y vota bien, haz que las cosas cambien", finalizó.