Jaime Antezana sobre los abatidos en el Vraem: "El terrorismo para favorecer al fujimorismo"

“Antezana cuestiona operativo en el Vraem y advierte impacto a favor del fujimorismo. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

“Antezana cuestiona operativo en el Vraem y advierte impacto a favor del fujimorismo. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

La reciente operación militar en el Vraem que dejó dos abatidos ha generado cuestionamientos del especialista Jaime Antezana, quien afirmó que este tipo de acciones se insertan en un contexto político que favorece al fujimorismo en medio de las elecciones 2026. El investigador sostuvo que la reaparición del tema del “terrorismo” no es casual y responde a un patrón que se repite en periodos electorales.

El pronunciamiento surge tras el anuncio oficial de las Fuerzas Armadas sobre la muerte de dos presuntos integrantes de Sendero Luminoso, identificados como “David” y “Ramírez”, durante un operativo realizado el 29 de marzo en la zona de Pampa Aurora, en Huanta. La intervención se difundió públicamente recién el 30 de marzo, lo que abrió interrogantes sobre el manejo de la información.

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Para Jaime Antezana, este hecho se diferencia de lo ocurrido en procesos anteriores, donde los remanentes subversivos ejecutaron ataques directos. Esta vez, según indicó, se trata de un operativo militar que encaja con el discurso de orden y mano dura que promueve el fujimorismo, encabezado por Keiko Fujimori.

El analista también advirtió que este tipo de episodios puede incidir en el debate político. A su juicio, el tema de la seguridad vuelve a posicionarse en la agenda pública en un momento clave de la campaña, lo que podría influir en la percepción de los votantes.

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Jaime Antezana: “El terrorismo reaparece en momentos electorales”

El especialista Jaime Antezana sostuvo que la aparición de hechos vinculados al “terrorismo” en el Vraem coincide de forma reiterada con procesos electorales en el país. “Tal como he señalado hace meses, el ‘terrorismo’ iba a reaparecer antes de la primera vuelta”, afirmó. Además, precisó que este fenómeno se ha presentado en elecciones anteriores como las de 2011, 2016 y 2021.

En esa línea, el investigador remarcó que el actual escenario presenta una variación importante. “Esta vez vuelve al escenario nacional en la recta final de la campaña electoral y de una manera absolutamente diferente”, indicó. Según explicó, ya no se trata de emboscadas o ataques, sino de una operación militar que deja abatidos, lo cual tiene un impacto distinto en la opinión pública.

Antezana también vinculó este hecho con el discurso político de sectores conservadores. “Esa operación encaja exactamente con la propuesta del fujimorismo: el orden y la seguridad se conseguirán con las Fuerzas Armadas”, señaló. En ese sentido, advirtió que este tipo de acciones refuerzan propuestas como la militarización de la seguridad ciudadana.

Operativo en el Vraem y dudas por la difusión oficial

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que el operativo se ejecutó el 29 de marzo en una zona cercana a Vizcatán, en el Vraem. En la intervención participaron unidades militares y agentes especializados, quienes se enfrentaron a presuntos integrantes de Sendero Luminoso. Como resultado, dos personas fueron abatidas y se incautó armamento de guerra.

Sin embargo, uno de los puntos que más cuestionó Jaime Antezana fue el tiempo que tomó hacer pública la información. “El supuesto enfrentamiento ocurrió en la mañana del 29 de marzo y recién lo han difundido este 30 de marzo. O sea, casi 48 horas después. Eso es absolutamente inusual”, afirmó. Para el especialista, este detalle resulta clave para entender el contexto político.

El analista también relacionó la difusión del operativo con la coyuntura electoral. “La difusión del enfrentamiento coincide con la segunda ronda del debate presidencial”, indicó. Según su lectura, este escenario le permite a Keiko Fujimori reforzar su discurso de seguridad en plena campaña de las elecciones 2026, en un contexto marcado por la preocupación ciudadana por la criminalidad.