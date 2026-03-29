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Política

Fernando Olivera recuerda su debate contra Alan García a horas de enfrentarse a Enrique Valderrama

El lunes 30 de marzo Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021) y Enrique Valderrama (APRA) se enfrentarán en la primera terna de la segunda semana del debate presidencial.

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Junto a ellos, estará Walter Chirinos del partido político PRIN. Los tres deberán expresar sus propuestas en torno a empleo, desarrollo y emprendimiento.

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Se trata de la segunda vez en que ‘Popy’ Olivera debatirá contra un representante del APRA.

En vísperas de ello, el candidato de Frente de la Esperanza 2021 recordó cuando se enteró que le tocaba debatir con uno de los máximos representantes del partido de la estrella y cómo se preparó para ese encuentro.

Indicó que al inicio recibió un par de llamadas de personas que le avisaron que le tocaba debatir contra Alan García y él no le dio importancia, pues pensó que era una broma. Eso cambió cuando un periodista lo llamó y le confirmó ello.

“Es un monstruo grande y pisa fuerte”

Entonces inició su preparación para el debate. Para ello, tomó en cuenta un consejo de su padre y es que lo más importante es “cómo empiezas y cómo repicas”.

Fue así que se le ocurrió recurrir a la frase ‘Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente’ y al solicitar la opinión de una amiga, ella le aconsejó agregar ‘es un monstruo grande y pisa fuerte’.

“Estaba en Lima, llamé a una amiga que estaba en Madrid y le digo: Oye, estoy pensando comenzar el debate con esta frase: ‘Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sean indiferentes’. Y ella desde Madrid por teléfono me dice: ‘Es un monstruo grande que pisa fuerte’”, dijo.

En la primera semana del debate, Olivera se enfrentó a César Acuña.

Al respecto, dijo: “Yo medito lo que digo y lo digo directamente a la yugular y sé los riesgos a los que me expongo. Así que, repito, con la verdad, ni ofendo ni temo. Y me ratifico en lo que he dicho. Porque no solamente es un vox populi, todo el Perú sabe que lo que yo digo es verdad… Y quiero decir que a mí no me van a amordazar y callar con estas amenazas legales a las cuales yo responderé”, agregó.

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