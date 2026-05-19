JNE lanza campaña para que la ciudadanía formule preguntas a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el Debate Presidencial 2026

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lanzará este miércoles 20 de mayo la campaña 'Pregunta y decide'. Esta propuesta está diseñada para que la ciudadanía intervenga de forma directa en el debate de la segunda vuelta presidencial 2026 entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), programado para el 31 de este mes.

La iniciativa incluye un espacio de participación ciudadana para proponer temas y cuestionamientos considerados urgentes y de interés nacional. Además, el objetivo es “fortalecer la participación ciudadana y la democracia, incentivando al electorado a hacer escuchar su voz en torno a los problemas y desafíos que enfrenta el país”, se lee en el comunicado.

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En el marco de las Elecciones Generales 2026, la interacción directa de la ciudadanía en el debate presidencial es necesaria para que los candidatos escuchen las demandas de la población y puedan tomar acción. Además, este encuentro entre los candidatos es importante para que los electores analicen y comparen las propuestas de los candidatos a la presidencia: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

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Canales de participación

Los interesados en sumarse a la iniciativa podrán hacerlo ingresando a un formulario virtual en el portal web de Voto Informado, donde deberán elegir un tema y redactar su pregunta. La convocatoria se realizará a través de las plataformas digitales institucionales desde el 20 de mayo.

En paralelo, se desplegarán equipos que llegarán a todas las regiones del Perú para recoger las consultas ciudadanas. Estas acciones estarán a cargo de los facilitadores e impulsores de Voto Informado, con el fin de descentralizar los cuestionamientos de la población hacia los candidatos.

Entre las materias referenciales para esta edición se encuentran la gestión en salud, el acceso a vivienda digna, las manifestaciones culturales, la gobernabilidad, el combate a la corrupción, la generación de empleo, la reactivación de la economía, la preservación del medio ambiente, la mitigación del cambio climático y la asistencia social para sectores vulnerables, entre otros temas de interés público.

Plazos y evaluación

Esta campaña, coordinada por la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral, estará abierta del 20 al 22 de mayo en todo el país mediante la plataforma Voto Informado. Una vez concluido el plazo, se dará inicio a la fase de filtrado, selección y grabación audiovisual de las consultas ciudadanas que se transmitirán durante el debate presidencial.