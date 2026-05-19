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Conciertos en Lima 2026: entradas, fecha y lugar para Susana Baca, Los Mirlos, Combinación de La Habana y William Luna este fin de semana

Susana Baca festejará 50 años de carrera con un show íntimo en el Gran Teatro Nacional, mientras que el Festival Andino Latinoamericano reunirá a los mejores exponentes del género.

Los Mirlos y Combinación de La Habana serán parte de la agenda de este fin de semana. Fotos: difusión.
Los Mirlos y Combinación de La Habana serán parte de la agenda de este fin de semana. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.
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Lima se alista para un fin de semana lleno de música, gastronomía y diversión con una serie de eventos, en los que artistas de diversos géneros harán bailar y cantar al público. Figuras de la talla de Susana Baca, Los Mirlos, William Luna, Max Castro y Amaranta deleitarán con lo mejor de su repertorio.

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Susana Baca celebra sus 50 años con show

Susana Baca, ganadora de cinco Latin Grammy, celebrará sus más de 50 años de carrera con el espectáculo 'La música que llevo en mí', un viaje íntimo con el que invita a recorrer las canciones que han marcado su historia y también la del público. Este evento está programado para el domingo 24 de mayo. Aún hay entradas en Teleticket.

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Susana Baca, quien ha asegurado que mientras tenga voz seguirá cantando, volverá al Gran Teatro Nacional (Av. Javier Prado Este 2225, San Borja) para festejar sus cinco décadas dedicadas al arte y también a la política. Acompañada por 16 músicos en escena, la artista peruana ofrecerá un homenaje profundo a la vida, al arte y a la riqueza cultural del Perú.

Susana Baca, ganadora de cinco Latin Grammy, festejará 50 años de carrera con un show íntimo el 24 de mayo en el Gran Teatro Nacional, con 16 músicos en escena.

Susana Baca, ganadora de cinco Latin Grammy, festejará 50 años de carrera con un show íntimo el 24 de mayo en el Gran Teatro Nacional, con 16 músicos en escena.

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Artistas nacionales rendirán homenaje a la música peruana

El Festival Andino Latinoamericano, en su octava edición, regresa este sábado 23 de mayo, pero esta vez será diferente, ya que el concierto se realizará en el Coliseo Dibós, ubicado en San Borja. Una vez más, los máximos exponentes nacionales del género estarán en un mismo escenario y ofrecerán lo mejor de su música. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Ticketmaster.

Entre los artistas que serán parte del Festival Andino Latinoamericano 8 figuran Amaranta, William Luna, Raíces D’ Jauja, Max Castro, Nayda Gutiérrez, Los Shapis, Surandino, Porfirio Ayvar y Marco Antonio. Todos ellos deleitarán con lo mejor de su repertorio.

Lima se prepara para un vibrante fin de semana con música y gastronomía, destacando la celebración del Festival Andino Latinoamericano el 23 de mayo.

Lima se prepara para un vibrante fin de semana con música y gastronomía, destacando la celebración del Festival Andino Latinoamericano el 23 de mayo.

Los Mirlos encabezarán el 'Buenazo Fest 2'

Este 23 y 24 de mayo, el Parque de Exposiciones Costa Verde reunirá lo mejor de la gastronomía y la música en el 'Buenazo Fest 2', evento creado por Rodrigo Fernandini. Durante los dos días del festival, habrá una cartelera con destacados artistas nacionales en un mismo escenario. Entre los invitados principales destacan Los Mirlos, leyendas vivas de la cumbia amazónica.

A Los Mirlos se suman Combinación de La Habana, una de las agrupaciones salseras más queridas del país, Qué tal Cumbión!, Perú Borracho y Son De Guerra. Las entradas están disponibles en Joinnus a S/35.

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