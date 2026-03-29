Encuestas presidenciales IPSOS: Keiko Fujimori y López Aliaga se estancan, mientras que Carlos Álvarez sube al tercer lugar

Las encuestas salieron luego de la primera fecha de debates presidenciales. Foto: Composición con IA/LR

Las encuestas salieron luego de la primera fecha de debates presidenciales. Foto: Composición con IA/LR

Movimientos en las encuestas presidenciales. Tras las tres primeras jornadas de debates organizadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la encuestadora Ipsos reveló que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se mantienen estancados en la intención de voto, con 11% y 9%, respectivamente.

El estudio también concluyó que López Aliaga bajó de 10% a 9%. Por su parte, el humorista Carlos Álvarez (País para Todos) subió de 5% a 7% de aceptación y se ubica en el tercer puesto de las encuestas.

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Antes de la primera jornada de debate, hubo un cuádruple empate entre los candidatos presidenciales Álvarez, Alfonso López Chau (Ahora Nación), Jorge Nieto (Buen Gobierno) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 5%.

El que tuvo mayor rédito fue el cómico. Nieto permanece en el mismo lugar. López Chau y Sánchez descendieron de 5% a 4%.

Un poco más abajo se registra un doble empate con 3% entre César Acuña (Alianza para el Progreso) y Ricardo Belmont (Cívico Obras).

Mientras tanto, cuatro candidatos empatan con 2%: Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Ronald Atencio (Venceremos).

Encuestas IPSOS post debate presidencial

Los "otros" candidatos

En la lista de otros aparecen Enrique Valderrama (APRA), Carlos Espá (SíCreo), Herbert Caller (PPP), George Forsyth (Somos Perú), Álex González (Demócrata Verde), José Luna Gálvez (Podemos Perú), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Vladimir Cerrón (Perú Libre), Mario Vizcarra (Perú Primero).

De igual manera, en ese rubro están Paul Jaimes (Progresemos), Rosario Fernández (Un Camino Diferente), Mesías Guevara (Partido Morado), Charlie Carrasco (Demócrata Unido Perú), José Williams (Avanza País), Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Rafael Belaúnde (Libertad Popular), Walter Chirinos (PRIN), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Carlos Jaico (Perú Moderno).

Encuesta presidencial: más de 30% de peruanos siguen indecisos

Por otro lado, la encuesta reveló que el 21% de peruanos votaría en blanco, viciado o por ningún candidato. El mayor porcentaje se ubica en el norte y oriente del país (27%), con mayor presencia en la zona rural (26%).

En esa misma línea, el 13% aún no ha definido su voto y prefiere no precisarlo. La mayoría de estas personas se encuentran en el sur del Perú (22%) en la zona rural (18%).

Opinión de un experto

A través de sus redes sociales, el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, aseguró que el estudio realizado por Ipsos es una encuesta y no un simulacro de votación.

Tuesta explicó que este último se diferencia mucho y podría favorecer a los candidatos más conocidos porque ya se conocen sus logos y rostros.

"Por eso, estas dos semanas, el reto para las candidaturas nuevas o alternativas es asociar: nombre candidato-nombre del partido-símbolo del partido", publicó.

Ficha técnica

Las encuestas se llevaron a cabo de forma presencial en los hogares, utilizando dispositivos móviles. Se realizaron 1.212 encuestas en total. La aplicación de las encuestas abarcó 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. Las encuestas se realizaron los días 26 y 27 de marzo de 2026. El margen de error es de ±2,8%, con un nivel de confianza del 95%. El universo de estudio comprende a la población urbana y rural mayor de 18 años.