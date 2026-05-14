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Política

Congreso impulsa nueva moción de vacancia contra José María Balcázar por compra de aviones F16

El congresista Edward Málaga presentó una moción para censurar a José María Balcázar. El documento cuestiona la compra de los aviones F-16, las fallas en las elecciones generales y el respaldo fiscal otorgado a Petroperú, aunque todavía no reúne las firmas necesarias para ingresar formalmente al Parlamento.

Hasta la fecha se han presentando dos iniciativas que buscan sacar a Balcázar de Palacio de Gobierno. Foto: Presidencia
Hasta la fecha se han presentando dos iniciativas que buscan sacar a Balcázar de Palacio de Gobierno. Foto: Presidencia
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El congresista Edward Málaga presentó una nueva moción de censura contra José María Balcázar por la polémica compra de los F-16 para la Fuerza Aérea del Perú. El documento plantea retirar a Balcázar de la presidencia del Parlamento y, en consecuencia, de la Presidencia de la República, que ocupa de manera transitoria. Sin embargo, la iniciativa todavía no cuenta con las firmas requeridas para ser admitida a trámite en el Congreso.

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La moción sostiene que Balcázar perdió 'idoneidad política, ética e institucional' para mantenerse al frente del Legislativo. Entre los principales argumentos figura el manejo de la adquisición de 24 aeronaves F-16 Block 70, una operación valorizada en aproximadamente US$3.500 millones. El texto menciona que el Ministerio de Economía informó un desembolso de US$462 millones el pasado 22 de abril, pese a que el mandatario había señalado públicamente que la compra sería postergada para el siguiente gobierno.

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El documento también recuerda la salida de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores luego de la controversia por los aviones de combate. Málaga afirma que las versiones contradictorias dentro del Ejecutivo afectaron la credibilidad del Estado peruano y generaron cuestionamientos sobre la transparencia de una decisión vinculada a la seguridad nacional.

Además del caso de los F-16, la moción incorpora críticas al manejo de las elecciones generales de 2026. El texto menciona que más de 55.000 ciudadanos no pudieron votar el 12 de abril y tuvieron que acudir a una jornada complementaria organizada por la ONPE. También hace referencia a investigaciones fiscales y observaciones de la Contraloría sobre la cadena de custodia del material electoral.

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Edward Málaga cuestiona respaldo a Petroperú y manejo político del Gobierno

La iniciativa presentada por Málaga dedica otro apartado al Decreto de Urgencia 003-2026, mediante el cual el Ejecutivo autorizó compromisos contingentes de hasta US$2 mil millones para financiar operaciones de Petroperú. El legislador sostiene que la medida compromete recursos públicos sin una explicación suficiente sobre la sostenibilidad financiera de la empresa estatal.

La moción también cuestiona declaraciones atribuidas a Balcázar sobre el pueblo judío y la Segunda Guerra Mundial. Según el texto, esas expresiones provocaron el rechazo de las embajadas de Alemania e Israel y dañaron la imagen internacional del Perú. Málaga considera que dichos comentarios son incompatibles con la responsabilidad diplomática que exige la Presidencia de la República.

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Otro de los puntos incluidos en el documento es la inestabilidad ministerial registrada durante el gobierno transitorio. La moción recuerda la renuncia de la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, antes de acudir al Congreso para solicitar el voto de confianza. También menciona la salida de ministros en sectores estratégicos como Defensa y Relaciones Exteriores.

Pese a la difusión del documento, la propuesta todavía no puede debatirse en el Pleno. Hasta el momento, Edward Málaga no ha conseguido las 20 firmas necesarias para formalizar el pedido.

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