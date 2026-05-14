Roberto Sánchez reta a Keiko Fujimori a debatir: "Empecemos en Chota"
Chota, donde Sánchez logró más del 50% de votos, es el primer lugar que propuso el candidato de Juntos por el Perú para los próximos debates presidenciales de cara a la segunda vuelta electoral.
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Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, declaró ante la prensa su intención de debatir próximamente con Keiko Fujimori. A las afueras del Congreso de la República, el aún parlamentario retó a la lideresa de Fuerza Popular a participar en un debate descentralizado.
'(El debate) tiene que ser descentralizado. Empecemos en Chota', declaró a los reporteros antes de dirigirse a las instalaciones del Parlamento.
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Como se sabe, Sánchez disputará la segunda vuelta de las elecciones generales frente a Keiko Fujimori, quien afrontará su cuarta participación consecutiva en esta instancia electoral. Chota, provincia ubicada en la región Cajamarca y señalada por Sánchez como el primer escenario para un eventual debate, registró una votación ampliamente favorable para el candidato de Juntos por el Perú, quien obtuvo más del 50% de los votos en dicha jurisdicción.
En Cajamarca, Fujimori ocupa el segundo lugar detrás de Sánchez. Los resultados tampoco favorecen a la lideresa fujimorista en Chota, donde apenas alcanzó el 8,7% de la preferencia electoral.
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Chota es, además, un territorio simbólico para la plataforma política impulsada por Sánchez. El expresidente Pedro Castillo, figura central dentro del discurso político sostenido por el aspirante, es originario de esta provincia.