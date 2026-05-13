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Política

Presidente Balcázar evita responder sobre indulto a Pedro Castillo: "Depende de que presente la solicitud correspondiente"

El mandatario evitó dar una respuesta firme sobre el indulto a Castillo. Defensa legal del expresidente presentaría nueva solicitud para lograr su indulto.

Balcázar evitó responder sobre indulto a Castillo | Composición: LR.
Balcázar evitó responder sobre indulto a Castillo | Composición: LR.
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El presidente José María Balcázar evitó dar una respuesta definitiva sobre la posibilidad de otorgar un indulto al exmandatario Pedro Castillo. Durante su estancia en Iquitos, el mandatario fue abordado por la prensa y consultado sobre una eventual gracia presidencial para Castillo, quien permanece en prisión por el intento de golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022.

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'Eso está pendiente. Depende de que presente la solicitud correspondiente', respondió Balcázar al ser consultado sobre el tema.

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Las declaraciones del mandatario van en línea con lo señalado previamente por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo. En declaraciones a la prensa, Arroyo aseguró que dicha posibilidad nunca estuvo contemplada en la agenda del Ejecutivo.

'Quiero, como presidente del Consejo de Ministros, dar algunas precisiones: este proceso de indulto en el gobierno de nuestro presidente nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda', afirmó.

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Walter Ayala, abogado de Castillo, informó que volverá a presentar una solicitud de indulto ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, luego de que la Comisión de Gracias Presidenciales declarara inadmisible el pedido ingresado en febrero de este año. La defensa del exmandatario señaló que replanteará el recurso y lo sustentará con nuevos argumentos.

Balcázar además se pronunció sobre la toma de San Marcos

El presidente también se refirió en Iquitos a la toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizada por estudiantes de dicha casa de estudios durante el aniversario de la institución y en protesta contra las normas impulsadas desde el Congreso que permitirían la reelección de la rectora Jeri Ramón. Balcázar sostuvo que la manifestación refleja una demanda de cambio por parte de los jóvenes.

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'Si nos toca la mala suerte de un presidente sin sentido de gobernar, no lo podemos cambiar. ¿Qué democracia es esa? La nueva juventud nos ha puesto sobre aviso de que quiere un cambio. No hemos tenido hasta hoy un presidente que tenga visión de gobierno. Todo son peleas agudas y odios encontrados. No quiero eso, quiero el diálogo entre la gente', expresó.

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