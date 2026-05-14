¡Justicia que no se detiene!

El objetivo es que cada niña, niño y adolescente cuente con el respaldo de una justicia más humana y eficiente en su desarrollo y protección. Fuente: difusión.

El objetivo es que cada niña, niño y adolescente cuente con el respaldo de una justicia más humana y eficiente en su desarrollo y protección. Fuente: difusión.

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Compartimos imágenes de las jornadas que realizamos en el marco de la Campaña Nacional de Justicia y Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes. Desde el inicio de esta campaña, la prioridad absoluta ha sido agilizar los procesos que garantizan la estabilidad y el sustento de niñas, niños y adolescentes.

Se continúa avanzando con un solo objetivo: que cada niña, niño y adolescente de la región cuente con el respaldo de una justicia humana y eficiente.