HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Bolivia vs Surinam EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026
Bolivia vs Surinam EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026     Bolivia vs Surinam EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026     Bolivia vs Surinam EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO HOY 26 de marzo: Lo que dejó el debate presidencial

Política

Segundo debate presidencial 2026: las confrontaciones que dejo la primera ronda y los cruces por venir

Entre pocas propuestas y ataques deslucidos, los candidatos cerraron así la primera ronda de debates presidenciales. La siguiente ronda, programada del 30 de marzo al 1 de abril, será su última oportunidad para confrontar sus planteamientos con sus rivales.

Primera ronda de debates presidenciales terminó con su tercera fecha este 26 de marzo | Foto: John Reyes / URPI-LR
Primera ronda de debates presidenciales terminó con su tercera fecha este 26 de marzo | Foto: John Reyes / URPI-LR

Las primeras jornadas del debate presidencial han concluido. Entre el 23 y el 25 de marzo, los peruanos observaron a sus candidatos debatir, confrontarse y —en menor medida— presentar propuestas para enfrentar las distintas crisis estructurales que afectan al país. La próxima semana, del 30 de marzo al 1 de abril, los 35 candidatos volverán a encontrarse en el Centro de Convenciones de Lima.

Únete a nuestro canal de política y economía

Cada jornada dejó momentos que vale la pena revisar. Además, tras el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ya se definió el orden de participación para las nuevas fechas, lo que anticipa enfrentamientos que no pasarán desapercibidos para el electorado.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

PUEDES VER: Contraloría retornó a la FAP expediente sobre compra de 24 aviones de combate

lr.pe

Debate presidencial 2026: muchos ataques y pocas propuestas

Las primeras fechas evidenciaron que los candidatos ajustaron su discurso según el electorado al que buscan atraer. Perfiles como Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Rafael Belaunde (Libertad Popular) apostaron por intervenciones centradas en la exposición técnica de sus propuestas.

El componente identitario también tuvo un rol importante. Más allá del contenido, elementos como la vestimenta transmitieron mensajes políticos. Ronald Atencio (Venceremos), por ejemplo, utilizó un poncho rojo para diferenciarse de la formalidad predominante. Como otros candidatos de izquierda, busca captar el voto del sur del país.

En paralelo, algunos postulantes apelaron al componente religioso del electorado. Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) citó un pasaje bíblico durante su intervención, mientras que Paul Jaimes (Progresemos) destacó la importancia de la Biblia en su vida.

Este elemento se conecta con otra característica del electorado peruano: su tendencia conservadora. Más de un candidato planteó la posibilidad de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y promover la pena de muerte como respuesta a la crisis de seguridad. Paul Jaimes y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) defendieron esta postura.

PUEDES VER: Fiscalía solicita 3 años de prisión al expresidente Francisco Sagasti por retiro de generales PNP

lr.pe

Precisamente, el exalcalde de Lima mantuvo el discurso que ha construido en torno a su figura, alineado con sectores de derecha neoconservadora en la región. López Aliaga también propuso la expulsión de inmigrantes irregulares. “Tendrán pocas horas para volver a Venezuela”, afirmó.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) también incorporó referencias religiosas en su intervención y adoptó un tono de victimización, al señalar que su paso por prisión “la acercó más a Dios”.

La candidata fujimorista fue, además, el principal blanco de ataques. Esto no resulta sorpresivo: según encuestas del Instituto de Estudios Peruanos, concentra el mayor nivel de antivoto a nivel nacional. Más del 50% del electorado afirma que no votaría por ella. En ese contexto, varios candidatos intentaron capitalizar ese rechazo recordando episodios cuestionados de su trayectoria política.

La confrontación, de hecho, se consolidó como una estrategia para ganar visibilidad. Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) la empleó frente a César Acuña (Alianza para el Progreso) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática). Sus intervenciones se viralizaron en redes sociales, lo que podría ayudar a reactivar su candidatura. Una estrategia similar, aunque más moderada, utilizó Mesías Guevara (Partido Morado) contra Fujimori.

Incluso el humor tuvo espacio en el debate. Carlos Álvarez (País para Todos) recurrió a su faceta actoral para imitar a César Acuña, mientras que Mesías Guevara utilizó expresiones coloquiales como “papear” a Fujimori. Ambos momentos contribuyeron a su difusión en redes.

Lo que viene en las próximas fechas

Los debates del 30 de marzo al 1 de abril serán la última oportunidad para que los candidatos expongan sus propuestas ante una audiencia masiva. Esta vez, los temas del debate serán “Educación, Innovación y Tecnología” y “Empleo, Desarrollo y Emprendimiento”.

En la primera fecha participarán nuevamente Carlos Álvarez, Ronald Atencio y Fernando “Popy” Olivera. Álvarez, que en su primera intervención adoptó un discurso de “mano dura” al estilo de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, podría enfrentar dificultades para sostener esa línea si los ejes temáticos limitan ese enfoque.

Atencio tendrá una última oportunidad para posicionarse, aunque hasta ahora no ha superado el 1% en las encuestas. No alcanzar la valla electoral podría representar un duro golpe para las fuerzas de izquierda. Olivera, en tanto, podría mantener el tono confrontacional que ya se ha convertido en su sello.

PUEDES VER: Ayacucho: Transportistas lanzan basura a Wilfredo Oscorima y gobernador tuvo que irse resguardado

lr.pe

El 31 de marzo, Marisol Pérez Tello compartirá escenario con dos candidatos que lideran las encuestas: Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Aunque su campaña no ha logrado consolidarse, ha demostrado solvencia en el debate. La exministra ha mantenido frente a cámaras una posición muy crítica con ambos líderes políticos.

Por otro lado, el deterioro de la relación entre el fujimorismo y Renovación Popular podría dar lugar a nuevos cruces entre ambos representantes buscando asegurar los votos necesarios para pasar a segunda vuelta.

La jornada final reunirá a dos candidatos que disputan el voto de centro: Jorge Nieto y Alfonso López Chau. Un contraste directo entre ambos podría influir en el electorado que busca una alternativa alejada de los polos ideológicos tradicionales.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: Reniec alerta que alrededor de 500.000 personas salieron del Perú y no actualizaron su DNI

Elecciones 2026: Reniec alerta que alrededor de 500.000 personas salieron del Perú y no actualizaron su DNI

LEER MÁS
Salvador del Solar pide no votar por ningún partido del actual Congreso: "Ellos tienen controlado el poder"

Salvador del Solar pide no votar por ningún partido del actual Congreso: "Ellos tienen controlado el poder"

LEER MÁS
¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fernando Olivera y César Sandoval protagonizan enfrentamiento en Trujillo: "Delincuente, sin vergüenza"

Fernando Olivera y César Sandoval protagonizan enfrentamiento en Trujillo: "Delincuente, sin vergüenza"

LEER MÁS
¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026?

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026?

LEER MÁS
Debate presidencial 2026: todos los detalles y confrontaciones de Nieto, Keiko, Guevara, Vizcarra y los otros candidatos presidenciales

Debate presidencial 2026: todos los detalles y confrontaciones de Nieto, Keiko, Guevara, Vizcarra y los otros candidatos presidenciales

LEER MÁS
Lluvia de criticas a Keiko Fujimori en la última fecha del Debate Presidencial 2026

Lluvia de criticas a Keiko Fujimori en la última fecha del Debate Presidencial 2026

LEER MÁS
Keiko Fujimori se lava las manos: "Las leyes son papeles [...] el fujimorismo no ha gobernado ni yo tampoco"

Keiko Fujimori se lava las manos: "Las leyes son papeles [...] el fujimorismo no ha gobernado ni yo tampoco"

LEER MÁS
Salvador del Solar pide no votar por ningún partido del actual Congreso: "Ellos tienen controlado el poder"

Salvador del Solar pide no votar por ningún partido del actual Congreso: "Ellos tienen controlado el poder"

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Bolivia vs Surinam HOY EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026

Segundo debate presidencial 2026: las confrontaciones que dejo la primera ronda y los cruces por venir

Al ritmo de Mbappé, Francia derrotó 2-1 a Brasil en un amistoso de preparación para el Mundial 2026

Política

ONPE lanza nueva estrategia para que el conteo electrónico sea más rápido

Fernando Olivera y César Sandoval protagonizan enfrentamiento en Trujillo: "Delincuente, sin vergüenza"

Fiscalía solicita 3 años de prisión al expresidente Francisco Sagasti por retiro de generales PNP

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE lanza nueva estrategia para que el conteo electrónico sea más rápido

Fernando Olivera y César Sandoval protagonizan enfrentamiento en Trujillo: "Delincuente, sin vergüenza"

Fiscalía solicita 3 años de prisión al expresidente Francisco Sagasti por retiro de generales PNP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025