Primera ronda de debates presidenciales terminó con su tercera fecha este 26 de marzo | Foto: John Reyes / URPI-LR

Primera ronda de debates presidenciales terminó con su tercera fecha este 26 de marzo | Foto: John Reyes / URPI-LR

Las primeras jornadas del debate presidencial han concluido. Entre el 23 y el 25 de marzo, los peruanos observaron a sus candidatos debatir, confrontarse y —en menor medida— presentar propuestas para enfrentar las distintas crisis estructurales que afectan al país. La próxima semana, del 30 de marzo al 1 de abril, los 35 candidatos volverán a encontrarse en el Centro de Convenciones de Lima.

Cada jornada dejó momentos que vale la pena revisar. Además, tras el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ya se definió el orden de participación para las nuevas fechas, lo que anticipa enfrentamientos que no pasarán desapercibidos para el electorado.

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Debate presidencial 2026: muchos ataques y pocas propuestas

Las primeras fechas evidenciaron que los candidatos ajustaron su discurso según el electorado al que buscan atraer. Perfiles como Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Rafael Belaunde (Libertad Popular) apostaron por intervenciones centradas en la exposición técnica de sus propuestas.

El componente identitario también tuvo un rol importante. Más allá del contenido, elementos como la vestimenta transmitieron mensajes políticos. Ronald Atencio (Venceremos), por ejemplo, utilizó un poncho rojo para diferenciarse de la formalidad predominante. Como otros candidatos de izquierda, busca captar el voto del sur del país.

En paralelo, algunos postulantes apelaron al componente religioso del electorado. Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) citó un pasaje bíblico durante su intervención, mientras que Paul Jaimes (Progresemos) destacó la importancia de la Biblia en su vida.

Este elemento se conecta con otra característica del electorado peruano: su tendencia conservadora. Más de un candidato planteó la posibilidad de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y promover la pena de muerte como respuesta a la crisis de seguridad. Paul Jaimes y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) defendieron esta postura.

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Precisamente, el exalcalde de Lima mantuvo el discurso que ha construido en torno a su figura, alineado con sectores de derecha neoconservadora en la región. López Aliaga también propuso la expulsión de inmigrantes irregulares. “Tendrán pocas horas para volver a Venezuela”, afirmó.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) también incorporó referencias religiosas en su intervención y adoptó un tono de victimización, al señalar que su paso por prisión “la acercó más a Dios”.

La candidata fujimorista fue, además, el principal blanco de ataques. Esto no resulta sorpresivo: según encuestas del Instituto de Estudios Peruanos, concentra el mayor nivel de antivoto a nivel nacional. Más del 50% del electorado afirma que no votaría por ella. En ese contexto, varios candidatos intentaron capitalizar ese rechazo recordando episodios cuestionados de su trayectoria política.

La confrontación, de hecho, se consolidó como una estrategia para ganar visibilidad. Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) la empleó frente a César Acuña (Alianza para el Progreso) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática). Sus intervenciones se viralizaron en redes sociales, lo que podría ayudar a reactivar su candidatura. Una estrategia similar, aunque más moderada, utilizó Mesías Guevara (Partido Morado) contra Fujimori.

Incluso el humor tuvo espacio en el debate. Carlos Álvarez (País para Todos) recurrió a su faceta actoral para imitar a César Acuña, mientras que Mesías Guevara utilizó expresiones coloquiales como “papear” a Fujimori. Ambos momentos contribuyeron a su difusión en redes.

Lo que viene en las próximas fechas

Los debates del 30 de marzo al 1 de abril serán la última oportunidad para que los candidatos expongan sus propuestas ante una audiencia masiva. Esta vez, los temas del debate serán “Educación, Innovación y Tecnología” y “Empleo, Desarrollo y Emprendimiento”.

En la primera fecha participarán nuevamente Carlos Álvarez, Ronald Atencio y Fernando “Popy” Olivera. Álvarez, que en su primera intervención adoptó un discurso de “mano dura” al estilo de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, podría enfrentar dificultades para sostener esa línea si los ejes temáticos limitan ese enfoque.

Atencio tendrá una última oportunidad para posicionarse, aunque hasta ahora no ha superado el 1% en las encuestas. No alcanzar la valla electoral podría representar un duro golpe para las fuerzas de izquierda. Olivera, en tanto, podría mantener el tono confrontacional que ya se ha convertido en su sello.

El 31 de marzo, Marisol Pérez Tello compartirá escenario con dos candidatos que lideran las encuestas: Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Aunque su campaña no ha logrado consolidarse, ha demostrado solvencia en el debate. La exministra ha mantenido frente a cámaras una posición muy crítica con ambos líderes políticos.

Por otro lado, el deterioro de la relación entre el fujimorismo y Renovación Popular podría dar lugar a nuevos cruces entre ambos representantes buscando asegurar los votos necesarios para pasar a segunda vuelta.

La jornada final reunirá a dos candidatos que disputan el voto de centro: Jorge Nieto y Alfonso López Chau. Un contraste directo entre ambos podría influir en el electorado que busca una alternativa alejada de los polos ideológicos tradicionales.