Elecciones 2026: 6 planchas presidenciales no presentaron informe de gastos en campaña ante la ONPE

ONPE indicó que partidos y candidatos tenían hasta el 27 de marzo para presentar informe financiero. Foto: Difusión

ONPE indicó que partidos y candidatos tenían hasta el 27 de marzo para presentar informe financiero. Foto: Difusión

A dos semanas de las Elecciones Generales 2026, solo 33 de las 39 organizaciones políticas presentaron su primer informe de gastos de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), según el portal Claridad de la entidad. En contraste, seis agrupaciones incumplieron con esta obligación: Un Camino Diferente, Cooperación Popular, Partido Patriótico del Perú, PTE-Perú, Cívico Obras y Ciudadanos por el Perú.

El plazo para la entrega del reporte de gastos se había vencido el 20 de marzo; sin embargo, la entidad electoral prorrogó este periodo hasta el 27 del mismo mes.

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Es preciso resaltar que, si bien Ciudadanos por el Perú ya no participa de los comicios electorales, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE revisará los ingresos y gastos de los partidos que se registraron entre el 26 de marzo del 2025 y el 13 de marzo de este año.

De los partidos que presentaron el informe dentro del plazo establecido, figura que Acción Popular y el PRIN reportaron S/0 en ingresos y gastos.

Los partidos que gastaron más dinero

El partido que más gastó fue Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña. Sin embargo, lo llamativo de la cifra reportada en el portal Claridad es que sus egresos superaron a sus ingresos: registró S/7.235.165,60 en gastos frente a S/7.196.365,60 en ingresos.

En segundo lugar figura el Frente de la Esperanza 2021, de Fernando Olivera, que utilizó la totalidad de los recursos que ingresaron a sus arcas: S/1.933.518,86. Le sigue Libertad Popular, de Rafael Belaúnde, con un gasto de S/1.015.129,48.

Más atrás aparecen Avanza País (S/641.528,23), Fuerza Popular (S/590.138,58), Renovación Popular (S/573.538,55) y Perú Primero (S/505.594,09).

Elecciones 2026: cuánto dinero de ingresos y gastos reportaron los partidos políticos

Organización política Ingreso S/ Gasto S/ ACCIÓN POPULAR 0,00 0,00 AHORA NACIÓN - AN 277.520,80 191,426.11 ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS 13.200,00 10,890.69 ALIANZA PARA EL PROGRESO 7,196,365.60 7,235,165.60 AVANZA PAÍS-PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL 913,014.86 641,528.23 FE EN EL PERÚ 139,749.00 97,074.89 FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚ 486,564.12 386,659.21 FUERZA POPULAR 590,138.58 590,138.58 FUERZA Y LIBERTAD 63,383.72 62,374.80 JUNTOS POR EL PERÚ 93,387.81 93.387,81 LIBERTAD POPULAR 1,264,370.00 1,015,129.48 PARTIDO APRISTA PERUANO 140,419.87 135,494.87 PARTIDO CIUDADANOS POR EL PERÚ No presentó No presentó PARTIDO CÍVICO OBRAS No presentó No PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO 80,999.00 73,033.35 PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE-PERÚ No presentó No presentó PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ 50,120.00 39,445.97 PARTIDO DEMÓCRATA VERDE 23,400.00 23,359.93 PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL 104,430.60 87,677.40 PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ 1,022,663.77 70,117.05 PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 1,933,518.86 1,933,158.86 PARTIDO MORADO 109,036.85 34,833.88 PARTIDO PAÍS PARA TODOS 67,300.00 61,382.32 PARTIDO PATRIOTICO DEL PERÚ No presentó No presentó PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR No presentó No presentó PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA 315,963.62 200,226.33 PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE 27,500.00 27,500.00 PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN 19,196.12 15,196.12 PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO 927,967.93 505,594.09 PARTIDO POLÍTICO PRIN 0,00 0,00 PARTIDO SICREO 488,429.72 249,940.67 PERÚ MODERNO 174,569.67 174,569.67 PODEMOS PERÚ 415,982.46 183,352.23 ECOLOGÍA 225,017.94 187,795.93 PROGRESEMOS 126,540.40 101,992.63 RENOVACIÓN POPULAR 573,538.55 573,538.55 SALVEMOS AL PERÚ 29,148.10 20,298.10 UN CAMINO DIFERENTE No presentó No presentó UNIDAD NACIONAL 46,668.90 46,168.90

Más de 1900 candidatos al Congreso no presentaron informe de gastos

El portal de Claridad de la ONPE también detalló que de los 7.709 candidatos a la Cámara de Senadores y Diputados y Parlamento Andino, solo 5.575 reportaron dentro del plazo sus informes de gastos e ingresos.

Por otro lado, 21 de ellos lo hicieron fuera del plazo y 1.913 no lograron reportarlo ante la entidad electoral.

De esa cifra negativa, 1.195 postulan al cargo de diputados, 616 a senadores y 102 como parlamentarios andinos en representación de 37 partidos políticos.