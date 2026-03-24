Carlos Álvarez y su parodia a César Acuña: así fue su imitación al cierre del debate

La primera fecha del debate presidencial dejó varias anécdotas. Mientras que gran parte de los candidatos se centraron en despotricar contra sus adversarios, uno de ellos decidió realizar una parodia.

Se trata del candidato Carlos Álvarez (País para Todos), quien designó sus últimos minutos del 'Bloque Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción' para parodiar a César Acuña (Alianza para el Progreso).

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El humorista comentó que le extrañaba que Acuña se presentara en el debate, pues hace tan solo unas semanas había dicho que no quería ser presidente.

“El señor Acuña no sé qué hace en este debate presidencial porque hace tan solo unas semanas lo escuché diciendo ‘Yo no quiero ser presidente’. No sé que hace acá”, dijo e imitó la voz del candidato de APP.

José Luna Gálvez, quien formaba parte de la terna, sonrió al escuchar la imitación. Lo mismo hizo Acuña.