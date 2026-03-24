HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Hoy debaten 12 candidatos presidenciales
Hoy debaten 12 candidatos presidenciales     Hoy debaten 12 candidatos presidenciales     Hoy debaten 12 candidatos presidenciales     
Mira EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo
Mira EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     Mira EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     Mira EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     
EN VIVO

Debate presidencial 2026: ¿Peleas o propuestas? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Carlos Álvarez y su parodia a César Acuña: así fue su imitación al cierre del debate

El candidato de Alianza para el Progresosonrió al escuchar que Álvarez imitó su voz.

César Acuña sonrió al escuchar que Carlos Álvarez imitó su voz. Foto: composición LR/TV Perú
César Acuña sonrió al escuchar que Carlos Álvarez imitó su voz. Foto: composición LR/TV Perú

La primera fecha del debate presidencial dejó varias anécdotas. Mientras que gran parte de los candidatos se centraron en despotricar contra sus adversarios, uno de ellos decidió realizar una parodia.

Únete a nuestro canal de política y economía

Se trata del candidato Carlos Álvarez (País para Todos), quien designó sus últimos minutos del 'Bloque Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción' para parodiar a César Acuña (Alianza para el Progreso).

TE RECOMENDAMOS

🚨Todo del DEBATE entre OLIVERA, ACUÑA, ÁLVAREZ, LÓPEZ CHAU y RLA ¿Quién crees que GANÓ? #las10deldía

El humorista comentó que le extrañaba que Acuña se presentara en el debate, pues hace tan solo unas semanas había dicho que no quería ser presidente.

“El señor Acuña no sé qué hace en este debate presidencial porque hace tan solo unas semanas lo escuché diciendo ‘Yo no quiero ser presidente’. No sé que hace acá”, dijo e imitó la voz del candidato de APP.

José Luna Gálvez, quien formaba parte de la terna, sonrió al escuchar la imitación. Lo mismo hizo Acuña.

Notas relacionadas
¿Quiénes y cuántos son los candidatos a la presidencia del Perú 2026?

¿Quiénes y cuántos son los candidatos a la presidencia del Perú 2026?

LEER MÁS
Debate presidencial: las pullas entre 'Popy' Olivera, Acuña, Carlos Álvarez, Lescano, López Chau y López Aliaga

Debate presidencial: las pullas entre 'Popy' Olivera, Acuña, Carlos Álvarez, Lescano, López Chau y López Aliaga

LEER MÁS
Debate presidencial: Keiko Fujimori vs. López Aliaga, Carlos Álvarez vs. López Chau y los mejores cruces

Debate presidencial: Keiko Fujimori vs. López Aliaga, Carlos Álvarez vs. López Chau y los mejores cruces

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Multas electorales 2026: esto es lo que pagarás si no votas en las Elecciones Generales del 12/04

Multas electorales 2026: esto es lo que pagarás si no votas en las Elecciones Generales del 12/04

LEER MÁS
Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto en el debate presidencial 2026: fecha, hora y canales TV dónde ver

Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto en el debate presidencial 2026: fecha, hora y canales TV dónde ver

LEER MÁS
César Acuña anuncia que demandará a Fernando Olivera por difamación tras expresiones en el debate presidencial

César Acuña anuncia que demandará a Fernando Olivera por difamación tras expresiones en el debate presidencial

LEER MÁS
RMP señala que Popy Olivera fue a ‘destruir’ en el debate: “Resucitó a Alan García en la figura de Acuña”

RMP señala que Popy Olivera fue a ‘destruir’ en el debate: “Resucitó a Alan García en la figura de Acuña”

LEER MÁS
Elecciones 2026: César Acuña, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga han sido increpados por ciudadanos durante campaña electoral

Elecciones 2026: César Acuña, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga han sido increpados por ciudadanos durante campaña electoral

LEER MÁS
Quiénes participan en el debate presidencial hoy: candidatos, formato y temas de la jornada 2

Quiénes participan en el debate presidencial hoy: candidatos, formato y temas de la jornada 2

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mujer es grabada por transportista confesando cobro de cupos y la PNP la vincula con organización criminal: ''Te voy a ser viral''

Abogado de Gustavo Salcedo revela que exproductor de Maju Mantilla desiste en denuncia por agresión

Juliana Oxenford sobre Olivera frente a Grozo y Acuña: “Mató a dos palomillas de un solo tiro”

Política

Juliana Oxenford sobre Olivera frente a Grozo y Acuña: “Mató a dos palomillas de un solo tiro”

Debate Presidencial 2026 EN VIVO hoy 24 de marzo: 11 candidatos presentarán sus propuestas en la segunda fecha

Para que perdedores no griten fraude: JNE acredita como observadoras electorales a 7 organizaciones internacionales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford sobre Olivera frente a Grozo y Acuña: “Mató a dos palomillas de un solo tiro”

Debate Presidencial 2026 EN VIVO hoy 24 de marzo: 11 candidatos presentarán sus propuestas en la segunda fecha

Para que perdedores no griten fraude: JNE acredita como observadoras electorales a 7 organizaciones internacionales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025