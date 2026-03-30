Debate Presidencial 2026: ¿quiénes son los 12 candidatos que se enfrentarán este lunes 30 de marzo?

Debate Presidencial se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Lima. Foto: Composición con IA. | Debate Presidencial 2026

Debate Presidencial se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Lima. Foto: Composición con IA. | Debate Presidencial 2026

Debate presidencial 2026 | Este lunes 30 de marzo continuarán las rondas de debates entre los candidatos presidenciales con miras a las Elecciones Generales del 12 de abril de este año. Para esta cuarta fecha, se presentarán 12 candidatos en el Centro de Convenciones de Lima (LCC) para presentar sus propuestas sobre educación, tecnología e innovación y empleo, desarrollo y emprendimiento. Para este debate se tendrá a los periodistas Angélica Valdés y Pedro Tenorio como moderadores.

Debate presidencial 2026: los candidatos que se presentarán este lunes 30 de marzo

Carlos Jaico (Perú Moderno), George Forsyth (Somos Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Alex González (Demócrata Verde), Carlos Espá (Sí Creo).

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Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Walter Chirinos (PRIN), Ronald Atencio (Venceremos), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Carlos Álvarez (País para Todos) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano).

Debate presidencial 2026: tiempos y formatos

En el primer bloque, los candidatos tendrán un minuto para presentarse y exponer sus ideas y luego dos minutos y medio para debatir con sus otros dos contrincantes. Luego vendrá la pregunta ciudadana y cada postulante tendrá un minuto y medio para responder.

El tercer bloque seguirá la misma temática: los candidatos contarán con un minuto para dar sus propuestas y luego contarán con dos minutos y medio para debatir con sus oponentes. Finalmente, tendrán un minuto para cerrar su presentación y dar su mensaje final.

¿Cuáles serán los temas del debate presidencial 2026?

En esta primera fecha de la segunda ronda, el debate se estructurará en dos segmentos temáticos: el primero abordará Empleo, desarrollo y emprendimiento, mientras que el segundo se centrará en Educación, innovación y tecnología.

Debate presidencial: todos los cruces del 30 de marzo

Empleo, desarrollo y emprendimiento Primer cruce Partido Aprista Peruano Enrique Valderrama Partido Político PRIN Walter Chirinos Partido Frente de la Esperanza 2021 Fernando Olivera Segundo cruce Partido SíCreo Carlos Espá Partido Político Cooperación Popular Yonhy Lescano País para Todos Carlos Álvarez Tercer cruce Alianza Electoral Venceremos Ronald Atencio Perú Moderno Carlos Jaico Fe en el Perú Álvaro Paz de la Barra Cuarto cruce Partido Democrático Somos Perú George Forsyth Partido Demócrata Verde Alex Gonzales Fuerza y Libertad Fiorella Molinelli

Educación, tecnología e innovación Primer cruce Partido Demócrata Verde Alex Gonzales Partido Aprista Peruano Enrique Valderrama Partido SíCreo Carlos Espá Segundo cruce Partido Democrático Somos Perú George Forsyth Partido Político Cooperación Popular Yonhy Lescano Alianza Electoral Venceremos Ronald Atencio Tercer cruce Fe en el Perú Álvaro Paz de la Barra País para Todos Carlos Álvarez Partido Político PRIN Walter Chirinos Cuarto cruce Perú Moderno Carlos Jaico Fuerza y Libertad Fiorella Molinelli Partido Frente de la Esperanza 2021 Fernando Olivera

¿Dónde ver el debate presidencial este lunes 30 de marzo?

La segunda ronda del debate presidencial comenzará este lunes 30 de marzo a las 8.00 p. m. Este evento será transmitido en señal abierta por TV Perú y, para los suscriptores de Movistar, estará disponible en el canal 552 a través de JNE TV.

El debate también se transmitirá en línea a través de las redes sociales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, incluyendo Facebook y YouTube.