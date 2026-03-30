HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Jorge Nieto y Roberto Sánchez suben en encuestas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Debate Presidencial 2026: ¿quiénes son los 12 candidatos que se enfrentarán este lunes 30 de marzo?

El debate presidencial 2026 se llevará a cabo el lunes 30 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima, con 12 candidatos presentando sus propuestas electorales. La transmisión comenzará a las 8:00 p.m. por TV Perú y estará disponible en línea en las redes del Jurado Nacional de Elecciones.

Debate Presidencial se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Lima. Foto: Composición con IA.
Debate Presidencial se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Lima. Foto: Composición con IA. | Debate Presidencial 2026

Debate presidencial 2026 | Este lunes 30 de marzo continuarán las rondas de debates entre los candidatos presidenciales con miras a las Elecciones Generales del 12 de abril de este año. Para esta cuarta fecha, se presentarán 12 candidatos en el Centro de Convenciones de Lima (LCC) para presentar sus propuestas sobre educación, tecnología e innovación y empleo, desarrollo y emprendimiento. Para este debate se tendrá a los periodistas Angélica Valdés y Pedro Tenorio como moderadores.

Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Encuestas presidenciales IPSOS: Keiko Fujimori y López Aliaga se estancan, mientras que Carlos Álvarez sube al tercer lugar

lr.pe

Debate presidencial 2026: los candidatos que se presentarán este lunes 30 de marzo

Carlos Jaico (Perú Moderno), George Forsyth (Somos Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Alex González (Demócrata Verde), Carlos Espá (Sí Creo).

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Walter Chirinos (PRIN), Ronald Atencio (Venceremos), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Carlos Álvarez (País para Todos) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano).

Debate presidencial 2026: tiempos y formatos

En el primer bloque, los candidatos tendrán un minuto para presentarse y exponer sus ideas y luego dos minutos y medio para debatir con sus otros dos contrincantes. Luego vendrá la pregunta ciudadana y cada postulante tendrá un minuto y medio para responder.

El tercer bloque seguirá la misma temática: los candidatos contarán con un minuto para dar sus propuestas y luego contarán con dos minutos y medio para debatir con sus oponentes. Finalmente, tendrán un minuto para cerrar su presentación y dar su mensaje final.

¿Cuáles serán los temas del debate presidencial 2026?

En esta primera fecha de la segunda ronda, el debate se estructurará en dos segmentos temáticos: el primero abordará Empleo, desarrollo y emprendimiento, mientras que el segundo se centrará en Educación, innovación y tecnología.

Debate presidencial: todos los cruces del 30 de marzo

Empleo, desarrollo y emprendimiento
Primer crucePartido Aprista PeruanoEnrique Valderrama
Partido Político PRINWalter Chirinos
Partido Frente de la Esperanza 2021Fernando Olivera
Segundo crucePartido SíCreoCarlos Espá
Partido Político Cooperación PopularYonhy Lescano
País para TodosCarlos Álvarez
Tercer cruceAlianza Electoral VenceremosRonald Atencio
Perú ModernoCarlos Jaico
Fe en el PerúÁlvaro Paz de la Barra
Cuarto crucePartido Democrático Somos PerúGeorge Forsyth
Partido Demócrata VerdeAlex Gonzales
Fuerza y LibertadFiorella Molinelli
Educación, tecnología e innovación
Primer crucePartido Demócrata VerdeAlex Gonzales
Partido Aprista PeruanoEnrique Valderrama
Partido SíCreoCarlos Espá
Segundo crucePartido Democrático Somos PerúGeorge Forsyth
Partido Político Cooperación PopularYonhy Lescano
Alianza Electoral VenceremosRonald Atencio
Tercer cruceFe en el PerúÁlvaro Paz de la Barra
País para TodosCarlos Álvarez
Partido Político PRINWalter Chirinos
Cuarto crucePerú ModernoCarlos Jaico
Fuerza y LibertadFiorella Molinelli
Partido Frente de la Esperanza 2021Fernando Olivera

¿Dónde ver el debate presidencial este lunes 30 de marzo?

La segunda ronda del debate presidencial comenzará este lunes 30 de marzo a las 8.00 p. m. Este evento será transmitido en señal abierta por TV Perú y, para los suscriptores de Movistar, estará disponible en el canal 552 a través de JNE TV.

El debate también se transmitirá en línea a través de las redes sociales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, incluyendo Facebook y YouTube.

Notas relacionadas
Debate presidencial: Keiko contra López Aliaga, López Chau frente a Nieto y más cruces llamativos en segunda ronda

Debate presidencial: Keiko contra López Aliaga, López Chau frente a Nieto y más cruces llamativos en segunda ronda

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿a qué hora inicia el debate presidencial de este lunes 30 y dónde verlo EN VIVO?

Elecciones 2026: ¿a qué hora inicia el debate presidencial de este lunes 30 y dónde verlo EN VIVO?

LEER MÁS
Keiko Fujimori vs. López Aliaga: horarios y cómo ver el debate presidencial 2026

Keiko Fujimori vs. López Aliaga: horarios y cómo ver el debate presidencial 2026

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Encuestas presidenciales IPSOS: Keiko Fujimori y López Aliaga se estancan, mientras que Carlos Álvarez sube al tercer lugar

Encuestas presidenciales IPSOS: Keiko Fujimori y López Aliaga se estancan, mientras que Carlos Álvarez sube al tercer lugar

LEER MÁS
Multa por no votar 2026 para Elecciones del 12 de abril

Multa por no votar 2026 para Elecciones del 12 de abril

LEER MÁS
La pista del dueño del oro robado conduce a la familia minera Cueva Yaya

La pista del dueño del oro robado conduce a la familia minera Cueva Yaya

LEER MÁS
Debate presidencial: Keiko contra López Aliaga, López Chau frente a Nieto y más cruces llamativos en segunda ronda

Debate presidencial: Keiko contra López Aliaga, López Chau frente a Nieto y más cruces llamativos en segunda ronda

LEER MÁS
Gobierno nombra en el Minsa a exjefe de EsSalud que fue retirado del cargo por tener una orden de captura

Gobierno nombra en el Minsa a exjefe de EsSalud que fue retirado del cargo por tener una orden de captura

LEER MÁS
Marisol Pérez Tello sobre debate con López Aliaga y Keiko: "Voy a poner en evidencia que la situación del Perú es su culpa"

Marisol Pérez Tello sobre debate con López Aliaga y Keiko: "Voy a poner en evidencia que la situación del Perú es su culpa"

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El hechizo del guitarrista Lucho González (1946-2026)

Hernán Barcos rompe su silencio y revela cómo se dio su salida de Alianza Lima: “Me sacaron”

La Gran Pirámide de Egipto no tiene solo cuatro lado: estudio científico revela que no es una construcción 'cuadrada estándar'

Política

Elecciones 2026: ¿a qué hora inicia el debate presidencial de este lunes 30 y dónde verlo EN VIVO?

Debate presidencial: Keiko contra López Aliaga, López Chau frente a Nieto y más cruces llamativos en segunda ronda

Rafael López Aliaga no descarta disolver la cámara de diputados en un eventual gobierno

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ¿a qué hora inicia el debate presidencial de este lunes 30 y dónde verlo EN VIVO?

Debate presidencial: Keiko contra López Aliaga, López Chau frente a Nieto y más cruces llamativos en segunda ronda

Rafael López Aliaga no descarta disolver la cámara de diputados en un eventual gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025