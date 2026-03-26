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Política

José María Balcázar sobre inseguridad ciudadana: "Unos cuantos desviados no pueden marcar la agenda"

Balcázar minimizó la crisis de inseguridad y aseguró que “unos cuantos desviados” no marcarán la agenda del país durante una ceremonia de la PNP.

Presidente participó en ceremonia de egreso y graduación de estudiantes de la PNP. Foto: Presidencia.
Presidente participó en ceremonia de egreso y graduación de estudiantes de la PNP. Foto: Presidencia.

El presidente de la República, José María Balcázar, se refirió sobre la crisis de inseguridad ciudadana que enfrenta el país señalando que en el país la mayoría de ciudadanos son personas de bien y que por “unos cuantos desviados” no se iba a marcar la agenda que debía seguir su gestión.

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"El pueblo del Perú es bueno, la gran mayoría es humilde, bueno, trabajador, emprendedor. Unos cuantos desviados no pueden marcarnos la agenda del país", indicó.

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La declaración se dio durante la ceremonia de egreso y graduación de la promoción 'Protección Ciudadana de las escuelas de la Policía Nacional del Perú (PNP) Héroe Nacional PNP Alipio Ponce Vásquez' y 'San Bartolo' este jueves 26 de marzo. En la ceremonia también estuvo presente el ministro del Interior, José Zapata, y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

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Política de Gobierno en seguridad es cuestionada por falta de medidas concretas

El Gobierno oficializó la Política General de Gobierno (PGG) mediante el decreto supremo N.º 043-2026-PCM, un documento que establece los lineamientos que deberán seguir entidades públicas en temas como seguridad ciudadana, reactivación económica y transición democrática. En el eje 1, referido a la seguridad, se plantea el fortalecimiento del marco legal, la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y una estrategia contra la minería ilegal.

Sin embargo, especialistas advierten que estas disposiciones no incorporan acciones operativas concretas frente al avance del crimen. El exministro del Interior Wilfredo Pedraza señaló que no se percibe un “nuevo rumbo” en la política de seguridad y cuestionó que se prioricen cambios normativos, como el aumento de penas, en lugar de intervenciones policiales directas contra delitos como la extorsión.

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A esta crítica se sumó el exministro Carlos Basombrío, quien afirmó que el Gobierno no ha definido con claridad cómo enfrentar la inseguridad ciudadana. Además, advirtió que el Ejecutivo tendría dificultades para obtener facultades del Congreso para impulsar reformas legales, lo que limitaría aún más la ejecución de sus propuestas en el corto tiempo que resta de gestión.

Por su parte, el coronel PNP Eduardo Pérez Rocha cuestionó la viabilidad de las medidas planteadas debido al limitado plazo del gobierno, que cuenta con apenas unos meses antes del cambio de mando. Asimismo, alertó sobre la inacción del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), organismo encargado de articular la estrategia del Estado contra la criminalidad, y cuya falta de funcionamiento —según indicó— evidencia la ausencia de una política integral en seguridad ciudadana.

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