Sagasti cuestiona a los últimos gobiernos: “No han estado a la altura de lo que significa ejercer la Presidencia del Perú”

El exjefe de Estado Francisco Sagasti cuestionó el desempeño de quienes han asumido el Gobierno durante los últimos cinco años y señaló que varios no habrían estado a la altura de lo que implica ser mandatario. “El ejercicio del poder político a ese nivel exige conocimiento y responsabilidad. Y lo que me parece es que por alguna razón u otra, por improvisación o por desconocimiento, hemos tenido, desde 2021, presidentes que desgraciadamente no han estado a la altura de lo que significa ejercer la Presidencia del Perú y mantener la dignidad del cargo”, dijo en entrevista con Clara Elvira Ospina.

“Probablemente estos señores que han ejercido la primera magistratura en nuestro país no se han leído la Constitución, no se han leído la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo”, afirmó y sostuvo, además, que el ejercicio de la presidencia exige conocimiento de las normas y una responsabilidad mayor frente a la ciudadanía.

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El exmandatario criticó, asimismo, la falta de transparencia en la conducción del Ejecutivo. “Nunca se sale como presidente de la República sin dejar claramente establecido a dónde va, sin tener la transparencia, sin que se sepa qué hace un presidente en cada minuto, cada hora del tiempo que ocupa el cargo”, señaló. En ese sentido, consideró que “tratar de hacer cosas escondidas y no tener transparencia es absurdo e implica un desconocimiento total de lo que es ejercer la primera magistratura”.

Sagasti se refirió también a la cuestionable actuación del Congreso y describió el escenario político como una disputa por el control del poder. “Estamos en una pelea de gángsteres por un territorio, que el territorio son las normas legales que le da ventaja a uno u otro grupo”, declaró e indicó que esa dinámica busca posicionar a determinados sectores y mantener influencia sobre las instituciones.

En esa línea, consideró que la situación actual responde a nuestras decisiones electorales. “¿Por qué tenemos este Congreso? Porque los ciudadanos lo hemos elegido”, afirmó. Además, sostuvo que el voto constituye una herramienta para sancionar a los partidos que, en su opinión, han deteriorado la institucionalidad y han permitido el avance de problemas como el sicariato, la extorsión y los asesinatos de transportistas.

Finalmente, Sagasti pidió a los peruanos que reflexionen sobre su participación en los procesos electorales y evitar respaldar a las agrupaciones que, según dijo, han llevado al país a la actual crisis. También defendió la propuesta del Partido Morado y aseguró que la organización presenta candidaturas sin sentencias. “El precio de no involucrarse en la política, como decía Platón, es ser gobernado por los peores”, concluyó al exhortar a los ciudadanos a participar activamente en la política y ejercer su voto con responsabilidad.