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Política

Denisse Miralles sobre su reemplazo de no alcanzar el voto de confianza en el Congreso: "No lo hemos hablado con el presidente"

La Presidenta del Consejo de Ministros admitió que el Ejecutivo no maneja un "plan B" ante la creciente posibilidad de que el Congreso le niegue el voto de confianza.

Denisse Miralles indicó que ha tenido reuniones con las bancadas de cara al voto de confianza el 18 de marzo.
Denisse Miralles indicó que ha tenido reuniones con las bancadas de cara al voto de confianza el 18 de marzo. | Foto: composición LR/ PCM

La jefa del gabinete ministerial, Denisse Miralles, rompió el silencio sobre la fragilidad de su permanencia en el cargo. Ante la posibilidad real de no obtener la investidura en el Parlamento, Miralles reveló que, hasta el momento, no existe una estrategia de sucesión coordinada con el presidente Balcázar.

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Al ser consultada sobre si los días antes del voto de confianza serían los últimos en el poder, Miralles señaló que confía en que la exposición que hagan ante el Congreso tendrá una respuesta positiva.

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Miralles mencionó no tener un plan con el presidente para su reemplazo

Miralles llegará el miércoles 18 de marzo ante el Congreso para buscar el voto de confianza de los parlamentarios; sin embargo, las últimas declaraciones de las bancadas han demostrado que hay un rechazo latente de cara a las votaciones.

Las declaraciones sobre repartijas en el ministerio, las clases virtuales, las crisis energética en el país y otras medidas del Gabinete Miralles propició que bancadas como Renovación Popular, Bloque Democrático y Avanza País tengan definido el voto por el no, mientras que Podemos Perú y Fuerza Popular se inclinan por negar la confianza.

En un escenario en que se negará el voto de confianza al gabinete, Miralles señaló que no hubieron conversaciones con el presidente José Balcázar y que confía en que tendrá una respuesta positiva de los parlamentarios.

“No es algo que hayamos conversado con el presidente. Nosotros estamos seguros de que vamos a explicar nuestro plan de trabajo, todo lo que hemos hecho. Creo que es momento de que tomemos consciencia de que el Gobierno necesita decisiones rápidas que es lo que hemos demostrado”, señaló en la entrevisa de Panorama.

Miralles también señaló que no cedió ante las presiones de las bancadas para eliminar el trabajo remoto y las clases virtuales. Según la primera ministra, la medida fue tomada tras análisis diarios.

“Lo que hicimos fue analizar. El comité de crisis del que participa no solo el Ejecutivo sino también las empresas privadas y proveedoras de combustibles. Al hacer un monitoreo diario para ver como iba esa oferta, nos permitió ver ese ahorro el primer día lunes en el tránsito de Lima que se redujo en 30%. El segundo día fue menos de 20%, pero esos días fueron claves para garantizar nuestro stock en los siguiente días, acotó.

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