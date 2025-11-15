Francisco Sagasti: Procuraduría busca que pague S/400 mil por presuntos retiros irregulares de generales de la PNP
La Procuraduría solicitó ser reconocida como actor civil en el proceso penal contra Francisco Sagasti por el presunto abuso de autoridad vinculado a los retiros masivos de altos mandos de la PNP durante la transición del 2020. Pide un resarcimiento económico por el daño institucional que, afirma, ocasionaron esas decisiones.
La Procuraduría General del Estado pidió al Poder Judicial que Francisco Sagasti pague S/400.000 por el supuesto perjuicio causado al Estado tras los retiros considerados irregulares de generales y tenientes generales de la PNP durante su mandato de transición. La solicitud forma parte del proceso penal por presunto abuso de autoridad que actualmente afronta el exjefe de Estado.
El pedido se sustenta en la investigación formalizada por la Fiscalía de la Nación, que atribuye a Sagasti y a dos exministros del Interior la emisión de resoluciones supremas que habrían vulnerado la Ley de la PNP. Según el Ministerio Público, esos actos provocaron el retiro inmediato de 19 altos oficiales sin motivación válida ni respeto al orden de antigüedad.
La Procuraduría sostiene que dichas decisiones generaron un daño extrapatrimonial a la institucionalidad policial y, por extensión, a la imagen del Estado peruano. Afirma que el abrupto cambio en la cúpula policial durante un periodo de crisis debilitó la confianza pública y transgredió principios básicos de legalidad y debido proceso.
El Estado, representado por la Procuradora General, María Aurora Caruajulca, considera que los hechos imputados justifican una reparación civil solidaria contra Francisco Sagasti y los exministros Rubén Vargas y José Elice. La entidad pidió que el monto provisional sea admitido mientras avanza la etapa preparatoria de la causa.