Francisco Sagasti: Procuraduría busca que pague S/400 mil por presuntos retiros irregulares de generales de la PNP

La Procuraduría solicitó ser reconocida como actor civil en el proceso penal contra Francisco Sagasti por el presunto abuso de autoridad vinculado a los retiros masivos de altos mandos de la PNP durante la transición del 2020. Pide un resarcimiento económico por el daño institucional que, afirma, ocasionaron esas decisiones.

La Procuraduría señala a Sagasti como presunto responsable de retiros irregulares de generales de la PNP. Foto: La República
La Procuraduría señala a Sagasti como presunto responsable de retiros irregulares de generales de la PNP. Foto: La República

La Procuraduría General del Estado pidió al Poder Judicial que Francisco Sagasti pague S/400.000 por el supuesto perjuicio causado al Estado tras los retiros considerados irregulares de generales y tenientes generales de la PNP durante su mandato de transición. La solicitud forma parte del proceso penal por presunto abuso de autoridad que actualmente afronta el exjefe de Estado.

El pedido se sustenta en la investigación formalizada por la Fiscalía de la Nación, que atribuye a Sagasti y a dos exministros del Interior la emisión de resoluciones supremas que habrían vulnerado la Ley de la PNP. Según el Ministerio Público, esos actos provocaron el retiro inmediato de 19 altos oficiales sin motivación válida ni respeto al orden de antigüedad.

PUEDES VER: Francisco Sagasti sobre José Jerí: "No veo ninguna señal (...) Tiene que proponer la derogatoria de muchas leyes"

La Procuraduría sostiene que dichas decisiones generaron un daño extrapatrimonial a la institucionalidad policial y, por extensión, a la imagen del Estado peruano. Afirma que el abrupto cambio en la cúpula policial durante un periodo de crisis debilitó la confianza pública y transgredió principios básicos de legalidad y debido proceso.

El Estado, representado por la Procuradora General, María Aurora Caruajulca, considera que los hechos imputados justifican una reparación civil solidaria contra Francisco Sagasti y los exministros Rubén Vargas y José Elice. La entidad pidió que el monto provisional sea admitido mientras avanza la etapa preparatoria de la causa.

Francisco Sagasti sobre José Jerí: "No veo ninguna señal (...) Tiene que proponer la derogatoria de muchas leyes"

Sagasti acusa al Congreso: “No quieren a una persona honesta ni que respete la vida porque eso les malogra el juego”

Francisco Sagasti sobre protestas contra Gobierno y Congreso: "Los jóvenes y parte de la ciudadanía está harta de estos pleitos"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

PUCP expresa preocupación por "inusual despliegue" de efectivos PNP y FF.AA. alrededor de su campus

Se frustra golpe en el Ministerio Público: Tomás Gálvez se mantendrá solo como fiscal de la Nación interino

Gobierno de Jerí pagará US$63,9 millones por avión Antonov “fantasma” para la PNP

Municipalidad de Lima borra mural conmemorativo de Eduardo Ruiz a un mes de su fallecimiento

Protestas y fuerte resguardo policial marcan visita de José Jerí a Junín

Gustavo Gorriti sobre Tomás Gálvez: "Es una vergüenza histórica que lo tengamos dirigiendo la Fiscalía de la Nación"

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

