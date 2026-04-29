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Política

Jorge Nieto aún no define si respaldará a Keiko o Sánchez para la segunda vuelta: "Esperaré resultados oficiales"

Durante una rueda de prensa, el líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, señaló que esperará los resultados oficiales para definir su apoyo a alguna candidatura.

Jorge Nieto aún evalúa qué candidatura apoyar en la segunda vuelta.
Jorge Nieto aún evalúa qué candidatura apoyar en la segunda vuelta. | Andina
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Desde Arequipa, Jorge Nieto Montesinos, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, sostuvo que esperaría a que el Jurado Nacional de Elecciones proclame de manera oficial a los dos candidatos que pasarán al balotaje.

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“Cuando tengamos resultados oficiales definitivos, tomaremos un punto de vista. Nosotros vamos a esperar a que el JNE dé su veredicto (…) Mientras no se pronuncie, no tenemos resultados oficiales”, indicó.

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La respuesta de Nieto se da en el contexto de las posibles alianzas que se formarían de cara a la segunda vuelta. Algunos candidatos ya muestran su respaldo al candidato presidencial Roberto Sánchez. Tal es el caso del excandidato Ronald Atencio, quien señaló que “sean los compañeros de Juntos por el Perú (JPP) con Sánchez a la cabeza los que le disputen el voto a la señora Keiko”.

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Además, López-Chau, Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara rechazaron alianzas con el fujimorismo, por lo que su respaldo quedaría dirigido al candidato que enfrente a la lideresa de Fuerza Popular. Hasta el momento, Roberto Sánchez sobrepasa a López Aliaga con más de 25.500 votos, al 96.822%, de acuerdo con la página oficial de la ONPE.

Nieto solicita auditoría del conteo de votos

Tras las fallas logísticas registradas durante los comicios, el líder del Partido del Buen Gobierno indicó que hizo el pedido de una auditoría técnica para conocer cómo se realiza el conteo de los votos. “Es una auditoría no a los votos, sino a la forma en la que se cuentan los votos”, sostuvo.

Nieto indicó que su pedido no cuestiona las elecciones. Por el contrario, el excandidato busca que los ciudadanos confíen en el proceso por medio de esta auditoría. “Necesitamos darle legitimidad al proceso. Necesitamos que la ciudadanía confíe en lo que está ocurriendo en los organismos electorales y la única forma de hacerlo es una auditoría técnica”.

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El exministro de Cultura indicó, además, que la medida no tarda más de una semana y que no perjudica el cronograma del proceso. “No tarda más de seis o siete días y que no afecta para nada el proceso de conteo de votación”.

El líder del Partido del Buen Gobierno sostiene que la renuncia de Piero Corvetto es ilegal

La renuncia de Piero Corvetto, el pasado 21 de abril, a raíz de la demora en la apertura de las mesas de sufragio por la falta del material electoral, ha sido cuestionada porque va en contra de lo que se indica en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la ONPE.

“El cargo de Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es irrenunciable durante un proceso electoral, a menos que exista un impedimento debidamente fundamentado”. Sobre esta norma, el excandidato presidencial indicó que tanto la renuncia como su aprobación por la Junta Nacional de Justicia son ilegales.

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“La renuncia de Corvetto es ilegal y la aceptación de la renuncia por parte de la Junta Nacional de Justicia es ilegal. Por tanto, han actuado los dos con ilegalidad. (…) tanto la renuncia como la aceptación son ilegales”, sostuvo.

En esa línea, Jorge Jáuregui, experto en Derecho Constitucional y Electoral, señaló que Corvetto no debió haber renunciado porque hay una garantía en el Estado de derecho destinada a proteger la voluntad popular y asegurar la independencia de las autoridades encargadas de los comicios, según indicó el especialista vía RPP.

No descarta postular al gobierno regional de Arequipa

Sobre una posible postulación al gobierno regional de su ciudad natal, el candidato dijo que aún no lo tenía claro, pero que no descartaba evaluar esa opción. “En su momento, se decidirá. Ni encarto, ni descarto”. Además, el sociólogo también confirmó que su partido participaría en las elecciones nacionales en Arequipa. “Ya tenemos listas propuestas. Ya existen candidatos”, expresó.

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