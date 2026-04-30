La victoria ante Nacional de Uruguay permitió que Universitario de Deportes se meta en la pelea por clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores. En medio de este panorama, Franco Velazco, administrador del club, se pronunció sobre el presente del equipo y aseguró que buscan un nuevo comando técnico.

El directivo merengue dejó en claro que no tienen “margen de error” para elegir al estratega que se hará cargo del plantel en lo que resta de la temporada.

Franco Velazco sobre la elección del nuevo DT de Universitario

“Nosotros confiamos planamente en ‘Coco’ Araujo, él va a dirigir el partido contra Juan Pablo II. La idea es tomarnos el tiempo prudencial, sin que esto signifique que estamos a paso de tortuga; al contrario, tenemos que apurarnos, pero también ser ponderados para tomar la decisión correcta”, manifestó en conferencia de prensa.

En ese sentido, Velazco indicó que no tiene una fecha para anunciar al reemplazante de Javier Rabanal; sin embargo, remarcó que la principal prioridad del elegido será ganar el tetracampeonato de la Liga 1.

“Una de la llave fundamental para lograr el tetracampeonato es tener un comando técnico que nos permita sostener este proyecto hasta fin de año. No tenemos hoy un plazo para hablar de tiempos, pero cuando tenga cerrado el tema del técnico ustedes van a estar debidamente informados”, agregó.

¿Jorge Araujo seguirá como técnico principal de Universitario?

Al ser consultado sobre las opciones que tiene Jorge Araujo para asumir las riendas del primer equipo de manera oficial, el administrador de la U sostuvo que optaron por buscar otro comando técnico.

“Nosotros conversamos con Jorge Araujo y le hicimos saber que esta administración está buscando un comando técnico. ‘Coco’ Araujo es de la casa y forma parte de esta institución. Hemos recibido la mejor predisposición de su parte para acompañarnos en los próximos partidos mientras podamos culminar con el proceso de búsqueda y designar al nuevo comando técnico que acompañará esta campaña en lo que resta del 2026”, explicó.