Keiko Fujimori sobre la votación de Fuerza Popular al Gabinete Miralles: "Al ser un gobierno de izquierda, es poco probable"

Denisse Miralles pedirá el voto de confianza al Congreso el 18 de marzo. | Foto: composición LR/ PCM

Denisse Miralles pedirá el voto de confianza al Congreso el 18 de marzo. | Foto: composición LR/ PCM

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, adelantó que la bancada naranja mantiene una postura escéptica respecto a la ratificación del gabinete liderado por Denisse Miralles. En declaraciones recientes, Fujimori señaló que, tras analizar las primeras acciones de la gestión, no existen garantías suficientes para otorgar la confianza en el Congreso.

Durante un mitin en Cañete, la candidata presidencial abordó la situación del Gobierno de Balcázar. Al ser consultada sobre el respaldo al gabinete Miralles, adelantó que la postura de su agrupación política se inclina hacia el rechazo de la confianza.

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“El voto de confianza para nosotros, al ser un gobierno de izquierda, es poco probable”, señaló Fujimori.

Asimismo, sostuvo ante la prensa que el Ejecutivo ha errado en sus últimas disposiciones frente a la crisis nacional, subrayando que la falta de firmeza en la toma de decisiones solo ha logrado incrementar la incertidumbre y la desconfianza en su sector.

“Tenemos un presidente de izquierda que ha mostrado poca reacción frente, por ejemplo, a la presencia del fenómeno El Niño Costero”, señaló.

Fuerza Popular se reunió con el Denisse Miralles

Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular, se pronunció ante la prensa tras la reunión que su bancada tuvo con la primera ministra y señaló que escucharon las propuestas del gabinete sobre la inseguridad ciudadana y proyectos importantes en los próximos meses.

"No hay cálculos políticos, garantizamos transparencia y objetividad. Siempre poniendo los intereses del Perú", manifestó.

Pese a la reunión sostenida, el parlamentario aclaró que el respaldo al gabinete Miralles sigue en evaluación. Según indicó, Fuerza Popular todavía no ha tomado una determinación final.

Keiko se pronunció sobre el despliegue de maquinaria pesada en frontera con Chile

En el plano internacional, la candidata también se pronunció sobre la reciente militarización de la frontera con Chile. Denunció que la administración de José Antonio Kast ha dispuesto el despliegue de maquinaria pesada y efectivos militares para iniciar la construcción de barreras físicas.

Esta medida de Santiago, que busca endurecer el control migratorio en el límite con el Perú, fue calificada por Fujimori como un desafío que requiere una respuesta clara del Gobierno peruano, al cual acusó de mantener una actitud pasiva ante la coyuntura regional.

“Vamos a recuperar nosotros también en el Perú el control de las fronteras convocando a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sin que esto signifique un bloqueo para el comercio internacional”, indicó