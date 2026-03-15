HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026
Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     
EN VIVO

🔴 PREMIOS OSCAR 2026 EN VIVO: ALFOMBRA ROJA, CEREMONIA Y GANADORES | MINUTO A MINUTO | LA REPÚBLICA

Política

Keiko Fujimori sobre la votación de Fuerza Popular al Gabinete Miralles: "Al ser un gobierno de izquierda, es poco probable"

Fujimori enfatizó que la bancada probablemente rechace la confianza al ser un gobierno de izquierda y la falta de claridad en decisiones clave frente a la crisis nacional.

Denisse Miralles pedirá el voto de confianza al Congreso el 18 de marzo.
Denisse Miralles pedirá el voto de confianza al Congreso el 18 de marzo. | Foto: composición LR/ PCM

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, adelantó que la bancada naranja mantiene una postura escéptica respecto a la ratificación del gabinete liderado por Denisse Miralles. En declaraciones recientes, Fujimori señaló que, tras analizar las primeras acciones de la gestión, no existen garantías suficientes para otorgar la confianza en el Congreso.

Únete a nuestro canal de política y economía

Durante un mitin en Cañete, la candidata presidencial abordó la situación del Gobierno de Balcázar. Al ser consultada sobre el respaldo al gabinete Miralles, adelantó que la postura de su agrupación política se inclina hacia el rechazo de la confianza.

TE RECOMENDAMOS

CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“El voto de confianza para nosotros, al ser un gobierno de izquierda, es poco probable”, señaló Fujimori.

Asimismo, sostuvo ante la prensa que el Ejecutivo ha errado en sus últimas disposiciones frente a la crisis nacional, subrayando que la falta de firmeza en la toma de decisiones solo ha logrado incrementar la incertidumbre y la desconfianza en su sector.

“Tenemos un presidente de izquierda que ha mostrado poca reacción frente, por ejemplo, a la presencia del fenómeno El Niño Costero”, señaló.

PUEDES VER: Gabinete Miralles llega debilitado al voto de confianza: 57 congresistas le darían la espalda a ministros

lr.pe

Fuerza Popular se reunió con el Denisse Miralles

Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular, se pronunció ante la prensa tras la reunión que su bancada tuvo con la primera ministra y señaló que escucharon las propuestas del gabinete sobre la inseguridad ciudadana y proyectos importantes en los próximos meses.

"No hay cálculos políticos, garantizamos transparencia y objetividad. Siempre poniendo los intereses del Perú", manifestó.

Pese a la reunión sostenida, el parlamentario aclaró que el respaldo al gabinete Miralles sigue en evaluación. Según indicó, Fuerza Popular todavía no ha tomado una determinación final.

Keiko se pronunció sobre el despliegue de maquinaria pesada en frontera con Chile

En el plano internacional, la candidata también se pronunció sobre la reciente militarización de la frontera con Chile. Denunció que la administración de José Antonio Kast ha dispuesto el despliegue de maquinaria pesada y efectivos militares para iniciar la construcción de barreras físicas.

Esta medida de Santiago, que busca endurecer el control migratorio en el límite con el Perú, fue calificada por Fujimori como un desafío que requiere una respuesta clara del Gobierno peruano, al cual acusó de mantener una actitud pasiva ante la coyuntura regional.

“Vamos a recuperar nosotros también en el Perú el control de las fronteras convocando a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sin que esto signifique un bloqueo para el comercio internacional”, indicó

Notas relacionadas
Gabinete Miralles llega debilitado al voto de confianza: 57 congresistas le darían la espalda a ministros

Gabinete Miralles llega debilitado al voto de confianza: 57 congresistas le darían la espalda a ministros

LEER MÁS
Elecciones 2026: Exfujimoristas se camuflan en APP y otros 5 partidos para llegar al Congreso de la República

Elecciones 2026: Exfujimoristas se camuflan en APP y otros 5 partidos para llegar al Congreso de la República

LEER MÁS
Cantante ratifica que candidato fujimorista la acosó sexualmente

Cantante ratifica que candidato fujimorista la acosó sexualmente

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Renovación Popular y Fuerza Popular empatan en encuesta para el Senado: Juntos Por el Perú es el tercer favorito

Renovación Popular y Fuerza Popular empatan en encuesta para el Senado: Juntos Por el Perú es el tercer favorito

LEER MÁS
Falleció Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores en un accidente

Falleció Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores en un accidente

LEER MÁS
Última encuesta presidencial Perú 2026: Keiko y RLA sufren caída mientras que López Chau y Wolfgang Grozo suben

Última encuesta presidencial Perú 2026: Keiko y RLA sufren caída mientras que López Chau y Wolfgang Grozo suben

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Los Óscar 2026 EN VIVO: sigue la ceremonia de premiación de la Academia y conoce a todos los ganadores

Keiko Fujimori sobre la votación de Fuerza Popular al Gabinete Miralles: "Al ser un gobierno de izquierda, es poco probable"

Universitario vs Regatas por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley: se juega el segundo set del partido

Política

¿Dónde votar en las Elecciones 2026? Entérate cuál es tu local de votación vía link de ONPE

Gabinete Miralles llega debilitado al voto de confianza: 57 congresistas le darían la espalda a ministros

Wagner Moura, protagonista de 'El agente secreto': “Ningún país se desarrolla sin su cultura”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori sobre la votación de Fuerza Popular al Gabinete Miralles: "Al ser un gobierno de izquierda, es poco probable"

¿Dónde votar en las Elecciones 2026? Entérate cuál es tu local de votación vía link de ONPE

Gabinete Miralles llega debilitado al voto de confianza: 57 congresistas le darían la espalda a ministros

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025