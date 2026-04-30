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Masacre de Colcabamba: presentan moción de interpelación contra ministro de Defensa

La moción busca que el ministro Flores Carcagno responda a un pliego de preguntas sobre el asesinato de cinco ciudadanos durante un operativo militar.

Ministro de Defensa deberá responder por la masacre en Colcabamba | Foto: Composición/LR
Ministro de Defensa deberá responder por la masacre en Colcabamba | Foto: Composición/LR
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Desde el Congreso de la República se ha presentado una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno. El objetivo es que responda a un pliego de preguntas sobre los sucesos ocurridos en Colcabamba (Huancavelica), donde militares asesinaron a cinco ciudadanos en un operativo. Congresistas ahora deberán votar para decidir si esta moción es aceptada y se formaliza la invitación al titular de la cartera de Defensa.

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“A la fecha, los familiares de jóvenes fallecidos en dicho operativo militar vienen exigiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos, en tanto que resulta inadmisible la ejecución de intervenciones que no estén debidamente justificadas, ni que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de la actuación militar conforme a ley”, señala la exposición de motivos de la moción presentada.

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La moción de interpelación cuenta con más de 10 firmas de parte de legisladores de diversas bancadas. Destacan Jaime Quito (Bancada Socialista), Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), Wilson Quispe, Flavio Cruz, (Perú Libre), Victor Cutipa (Juntos por el Perú) y otros más.

Moción de interpelación presentada contra Amadeo Flores Carcagno, ministro de Defensa

Moción de interpelación presentada contra Amadeo Flores Carcagno, ministro de Defensa | Foto: Congreso.

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