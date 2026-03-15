Fernando Tuesta advierte descenso de López Aliaga: “Cuando uno cae en el último mes, es difícil recuperar”

El politólogo Fernando Tuesta Soldevilla analizó la situación electoral de Rafael López Aliaga y alertó de que el descenso del candidato podría complicar su posición en la carrera presidencial si la tendencia se mantiene en las próximas semanas. “Él tiene un riesgo: cuando uno cae en el último mes, es bien difícil recuperar. No digo que imposible, sino difícil. No he visto registros anteriores de que en el último tramo haga esto”, dijo en entrevista con Rosa María Palacios.

Tuesta recordó así que el exalcalde de Lima ha sido durante mucho tiempo uno de los candidatos mejor ubicados en las encuestas, aunque advirtió que el retroceso reciente podría impactar en su campaña. “Rafael López Aliaga ha estado primero en las encuestas desde hace mucho tiempo. Él ha invertido tiempo y dinero más de un año y ha recogido poco”, señaló.

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Esto, pese a que se trata de uno de los postulantes con mayor nivel de popularidad entre los votantes. “Es un personaje, junto con Keiko Fujimori, de los más conocidos en general para el electorado”, agregó.

En contraste, el especialista destacó el crecimiento de Alfonso López-Chau. Según explicó, parte del electorado de centro y centroizquierda estaría inclinando su voto hacia este candidato. “Parece ser que hay una concentración en el votante que se identificaría de centro, centroizquierda, hacia López-Chau”, indicó.

Fernando Tuesta también resaltó que López-Chau muestra una ventaja notoria en el sur del país, una zona donde antes otros candidatos aparecían mejor posicionados. “Aparece en el ámbito del sur ya claramente en ventaja allí donde en otras encuestas, hasta hace relativamente poco, incluso Rafael López Aliaga aparecía primero”, explicó. En ese contexto, remarcó que “claramente hay una tendencia que favorece a López-Chau”.

El politólogo añadió que una de las razones del crecimiento de algunos candidatos es que todavía no son tan conocidos por el electorado, lo que les da más margen para aumentar su respaldo. “¿Quiénes conocen a López Aliaga, Keiko Fujimori o César Acuña? Noventa y tantos por ciento. ¿Cuántos conocen a López-Chau? Probablemente, la mitad. Entonces, ellos tienen más techo para crecer”, afirmó. Mientras tanto, evidenció que la principal fortaleza de López Aliaga se mantiene en la capital: “Su fortaleza, realmente la única respecto a los demás, es Lima metropolitana”.