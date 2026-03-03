HOYSuscripcion LR Focus

Política

Candidata al Senado por el Partido Morado sobre López Aliaga: “Está tan fuera de la realidad que ya nos preocupa”

Victoria La Cruz, experta en salud mental que busca llegar al Senado, advirtió sobre el problema que representa el apoyo a Rafael López Aliaga y opinó que el exalcalde de Lima muestra "graves defectos de ordenamiento mental”. 

La aspirante al Senado fue entrevistada por Juliana Oxenford. Foto: composición LR
La aspirante al Senado fue entrevistada por Juliana Oxenford. Foto: composición LR

En la reciente edición de ‘Arde Troya’, Victoria La Cruz, candidata al Senado por el Partido Morado y experta en salud mental, habló de Rafael López Aliaga, a quien no solo llamó “misógino”, sino que, para ella, el exalcalde de Lima tiene “graves defectos de ordenamiento mental”. 

“Es verdad que un conjunto de peruanos, probablemente, cree en López Aliaga, y a mí, francamente, eso me preocupa… Porque alguien que cree que puede hacer una cárcel en la selva y se va a confiar en la shushupe para que no se escapen, realmente, está tan fuera de la realidad que ya nos preocupa”, declaró La Cruz

Asimismo, la psicóloga explicó que la gran mayoría de partidos dentro del Congreso actúan en función de lo que les ordenan sus “jefes” y que no tendrían ninguna autonomía para tomar decisiones. “El Perú tiene una fragilidad psíquica y en salud mental. No es posible que decidamos obedecer solo por obedecer a alguien, a pesar de lo que me dice no tiene ni pies ni cabeza”, argumentó.

Finalmente, dijo que su principal objetivo dentro del Parlamento es sacar a las “organizaciones criminales” que han tomado el poder del país. “Derrotar esas leyes criminales es mi principal tarea. Me voy a comprar ese pleito”, señaló.

