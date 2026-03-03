Candidata al Senado por el Partido Morado sobre López Aliaga: “Está tan fuera de la realidad que ya nos preocupa”

En la reciente edición de ‘Arde Troya’, Victoria La Cruz, candidata al Senado por el Partido Morado y experta en salud mental, habló de Rafael López Aliaga, a quien no solo llamó “misógino”, sino que, para ella, el exalcalde de Lima tiene “graves defectos de ordenamiento mental”.

“Es verdad que un conjunto de peruanos, probablemente, cree en López Aliaga, y a mí, francamente, eso me preocupa… Porque alguien que cree que puede hacer una cárcel en la selva y se va a confiar en la shushupe para que no se escapen, realmente, está tan fuera de la realidad que ya nos preocupa”, declaró La Cruz.

TE RECOMENDAMOS LAS MENTIRAS DE LÓPEZ ALIAGA Y BALCÁZAR EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Asimismo, la psicóloga explicó que la gran mayoría de partidos dentro del Congreso actúan en función de lo que les ordenan sus “jefes” y que no tendrían ninguna autonomía para tomar decisiones. “El Perú tiene una fragilidad psíquica y en salud mental. No es posible que decidamos obedecer solo por obedecer a alguien, a pesar de lo que me dice no tiene ni pies ni cabeza”, argumentó.

Finalmente, dijo que su principal objetivo dentro del Parlamento es sacar a las “organizaciones criminales” que han tomado el poder del país. “Derrotar esas leyes criminales es mi principal tarea. Me voy a comprar ese pleito”, señaló.