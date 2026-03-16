Candidatos al Congreso registran multas de tránsito por más de S/170 mil: aspirante por Podemos Perú encabeza la lista

Candidatos que aspiran a una curul en el próximo Congreso de la República registran deudas por multas de tránsito que, en conjunto, superan los S/170.000. Varios de estos postulantes pertenecen a bancadas que han manifestado abiertamente su intención de eliminar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

El reportaje de Punto Final reveló que al menos 10 candidatos al Congreso tienen papeletas por desempeñar labores como colectiveros, una actividad prohibida en Lima y Callao. Según sus declaraciones juradas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pudo corroborar que son propietarios de varios vehículos.

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Podemos Perú, Renovación Popular y Somos Perú con candidatos con multa de tránsito

El caso más crítico se encuentra en las filas de Podemos Perú. Según el registro de infracciones de la propia ATU, la candidata de esta agrupación, Alcyra Neyra Villanueva, encabeza la lista con deudas acumuladas de S/61.600, derivadas principalmente de infracciones consideradas "muy graves", como conducir sin revisión técnica o prestar servicio de transporte sin autorización. Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), su deuda acumulada llegaría hasta S/111.506,33.

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Neyra Villanueva registra en su declaración jurada ante el JNE 49 vehículos a su nombre. Neira es cirujana dentista y propietaria de un centro médico en la avenida Universitaria.

La coincidencia entre las deudas y las propuestas legislativas ha encendido las alarmas. Podemos Perú, liderado por José Luna Gálvez, ha sido uno de los críticos más feroces de la ATU, calificándola de "ente recaudador" y proponiendo su reestructuración o desaparición definitiva.

Manuel Salas, candidato a diputado por Renovación Popular, es otro de los casos que registra multas de S/33.000 por infracciones. Al ser cuestionado por la cantidad de vehículos que tiene a su nombre con papeletas, Salas señaló que “me gustan los carros. ¿Qué te puedo decir?”. El político negó en todo momento que tres de sus autos hayan cometido faltas.

“Eso no es así, se debe diferenciar infracción al tránsito de infracción al reglamento de transporte… Yo al tener varias unidades vehículares, los presto. Soy una persona muy abierta, muy dadibosa”, señaló.

Otro de los candidatos a diputados que figura como infractor vehicular es William Gutierrez del partido Somos Perú. El militante reconoció en el reportaje que mantiene un vínculo con los colectiveros y señaló que busca el respaldo de este grupo social. Asimismo, señaló que tenía unidades para el transporte.

“Hasta la fecha tengo mi cuenta de BCP embargada por la ATU debido a una papeleta de S/19 mil, pero ¿quién puede pagar esa cantidad?, por eso decidí sacar mi flota de vehículos”, mencionó.

Al ser cuestionado por un vehículo por el que tiene multas por más de S/27.500 señaló que ya no utilizaba el automóvil y que no se encuentra en su poder sino que estaba en Yarimaguas, asimismo al preguntarle si pensaba pagarlo agregó que sus deudas “ya están por prescribir” y que una de sus propuestas es que “el ATU tiene que desaparecer”.

La lista se amplía hasta al menos 10 postulantes del Partido Verde, Fe en el Perú, País para Todos y otras agrupaciones con deudas que oscilan entre los S/5.000 y S/15.000 por infracciones que van desde conducir con la licencia vencida hasta desacato a la autoridad.

Lista total de los 10 candidatos con papeletas

Alcyra Silvia Neyra Villanueva: tiene deudas que ascienden a S/61.600 en la ATU y S/111.506,33 en el SAT. William Anibal Gutierrez Rivera: candidato de Somos Perú, tiene deuda en papeletas de S/38.500 en ATU. Manuel Richard Salas Villacrisis (Renovación Popular): su deuda en multas es de S/33.000. José Leandro Palomino Simbron (Partido Verde): deuda en papeletas de S/30.250. Joaquin Rosas Javier (Fe en el Perú): debe en multas el monto de S/16.500. Ramón Buen día Pocco (Fe en el Perú): su multa en papeletas es de S/11.000. Carlos Antonio Gil Flores (Partido Verde): su multa asciende a S/11.000. Julio Grimaldo Rojas Antara (País para Todos): deuda en papeletas de S/4.125. Alex Gregorio Atao Acevedo (PPP): multa en papeletas de tránsito de S/2.750. Luis Alberto Huayas Rojas (TRI): deuda de S/2.750.

Tres candidatos presidenciales con multas de tránsito

Un análisis de los registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha revelado que tres candidatos presidenciales mantienen deudas por infracciones de tránsito.

La lista de infractores la integran figuras de alto perfil como César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), junto a Álvaro Paz (Fe en el Perú) y Napoleón Becerra (PTE). En todos los casos, el monto de las sanciones fluctúa según la severidad de la falta cometida.