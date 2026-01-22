Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi protegen a José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones con empresario chino

A través de un comunicado el partido Fuerza Popular indicó que no apoyará ninguna de las mociones de censuras contra Jerí. Foto: composición LR

El presidente José Jerí continúa en medio de la tormenta política por sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang. Keiko Fujimori, a través de la bancada de Fuerza Popular, y el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, han asumido un rol central en su defensa, al descartar una censura inmediata, rechazar la convocatoria a un Pleno extraordinario y presentar las críticas como parte de un intento de desestabilización.

El respaldo no se limita a declaraciones aisladas. Fuerza Popular difundió un comunicado en el que, aunque reconoce dudas sobre la conducta de Jerí, se niega a apoyar cualquier medida que implique su salida en este momento. La bancada fujimorista optó por un discurso de “orden” frente al “caos”, con el que busca deslegitimar las mociones promovidas desde distintos sectores del Parlamento.

Desde la Mesa Directiva, Rospigliosi ha reforzado esa línea. Si bien admitió que las reuniones fuera de agenda fueron una “actitud incorrecta”, sostuvo que no justifican una vacancia ni una censura inmediata. Además, se ha opuesto a que el tema se discuta en un Pleno extraordinario durante el receso legislativo.

El caso, conocido como el “Chifagate”, ha derivado en cuatro mociones de censura, una moción de vacancia y una solicitud formal para convocar a una sesión extraordinaria. Todas apuntan a esclarecer la conducta de José Jerí y a evaluar su permanencia en el cargo, en medio de sospechas de falta de transparencia y posibles conflictos de interés.

Comunicado de Fuerza Popular: defensa política bajo el discurso del “orden”

Fuerza Popular emitió un pronunciamiento en el que admite que las explicaciones de José Jerí “siguen generando dudas” y que las investigaciones deben continuar tanto en el Congreso como en el Ministerio Público. Sin embargo, el partido evita respaldar cualquier acción inmediata de censura y centra su mensaje en la necesidad de “orden y madurez política”.

El texto sostiene que el país enfrenta problemas urgentes como la inseguridad y la pobreza, y que, en ese contexto, no corresponde impulsar “peleas inútiles”. Bajo ese marco, la bancada fujimorista descarta sumarse a lo que denomina un “coro desestabilizador”, en el que incluye a sectores de izquierda y a grupos que califica como “pseudo moralistas de derecha”.

Aunque deja abierta la posibilidad de retirar su apoyo si surgen hechos que vuelvan “insostenible” la permanencia de Jerí, el comunicado remarca que no actuará por “cálculo electoral”. La posición, en los hechos, funciona como un blindaje político frente a las mociones que buscan apartarlo de la presidencia del Parlamento.

La firma del mensaje y su difusión desde la cúpula partidaria colocan a Keiko Fujimori como la principal referente de esta estrategia. El énfasis en la estabilidad y en la lucha contra el “caos” se alinea con la defensa que, desde la Mesa Directiva, impulsa Fernando Rospigliosi.

Los cambios de postura de Fernando Rospigliosi frente al Chifagate

Antes de que el escándalo tomara mayor dimensión pública, Rospigliosi calificó de “absurda” cualquier vacancia contra José Jerí. Argumentó que una medida de ese tipo, en pleno proceso electoral, solo generaría inestabilidad y no resolvería las dudas sobre las reuniones con el empresario chino.

Tras la difusión de una reunión sostenida en un local del centro de Lima, el titular del Congreso reconoció que se trató de una conducta impropia. Habló de “errores” y de una “actitud incorrecta”, pero insistió en que el cauce adecuado era la investigación en comisiones y no una destitución inmediata.

Días después, su discurso se endureció frente a las mociones. Rechazó una censura en el Pleno, la calificó de “irresponsable” y sostuvo que sería “peor el remedio que la enfermedad”. A su juicio, el caso aún se encuentra en el terreno de las sospechas y no de pruebas concluyentes que justifiquen una salida forzada.

Rospigliosi se negó a convocar a un Pleno extraordinario durante el receso. Afirmó que detrás de las iniciativas existe un intento de reproducir escenarios de crisis política como los de 2020 y 2021. Con esa decisión, cerró el paso a un debate inmediato y consolidó la línea de protección institucional a José Jerí.

Seis iniciativas en fila contra José Jerí en el Congreso

La primera respuesta formal vino con la moción de censura presentada por la congresista Ruth Luque. El documento cuestiona las reuniones no registradas con el empresario chino y advierte una vulneración a los estándares de transparencia que debe observar el presidente del Parlamento.

Poco después, el congresista Elías Varas impulsó una segunda moción, en la que se sostiene que Jerí ha perdido idoneidad política y credibilidad para ejercer el cargo. Este pedido buscó acelerar su salida mediante una censura directa, sin recurrir al procedimiento más largo de la vacancia.

La tercera iniciativa fue presentada por Jaime Quito, de la Bancada Socialista, y obtuvo 21 firmas. El texto pone en duda la veracidad de las explicaciones brindadas por Jerí ante la Comisión de Fiscalización y cuestiona su conducta frente a la opinión pública.

A estas se sumó una cuarta moción multipartidaria, en la que figuran congresistas de distintas tiendas, incluido Edward Málaga, con el respaldo de Gladys Echaíz. El eje común es la falta de registro de las reuniones y la sospecha de conflicto de intereses en la relación con empresarios de origen chino.

En paralelo, el legislador Segundo Montalvo promovió una moción de vacancia por “incapacidad moral permanente”. Además de los encuentros fuera de agenda, incluyó otros cuestionamientos a decisiones adoptadas durante la gestión interina de José Jerí.

La sexta iniciativa es la solicitud de un Pleno extraordinario para debatir todas estas propuestas durante el receso parlamentario. Este pedido choca directamente con la postura de la Mesa Directiva y con la estrategia de Fuerza Popular, que buscan dilatar el debate y evitar una definición inmediata.

Especulaciones sobre el contenido de las reuniones con el empresario chino

Las versiones cambiantes de José Jerí sobre el carácter de sus encuentros con Zhihua Yang alimentaron las especulaciones. Primero habló de coordinaciones vinculadas a actividades oficiales, luego de reuniones casuales y, finalmente, de citas privadas sin agenda. Esa secuencia de explicaciones generó dudas en el Congreso y entre analistas sobre qué se conversó realmente y por qué se optó por encuentros nocturnos y fuera de los canales institucionales.

Otra línea de especulación surgió a partir de investigaciones periodísticas que señalaron que el empresario chino estaría interesado en contratos estatales de gran envergadura, entre ellos proyectos de videovigilancia para el transporte público. Aunque Jerí y Yang negaron que se haya hablado de favores o gestiones concretas, se difundió la hipótesis de que las reuniones pudieron servir para explorar o facilitar ese tipo de intereses ante el Ejecutivo, sin que exista hasta ahora confirmación oficial.

A ello se sumó el contexto de las diligencias preliminares abiertas por la Fiscalía Anticorrupción contra el empresario por presunto tráfico de influencias, así como la mención de otros ciudadanos chinos vinculados a dependencias del Estado que habrían tenido contacto con instancias de poder. En ese marco, se extendió la especulación de que las citas fuera de agenda pudieron estar relacionadas con intentos de abrir canales de interlocución directa o de influir en decisiones públicas.