Política

Presentan cuarto moción de censura contra José Jerí por reuniones no registradas con empresarios chinos

Además, se ha presentado una solicitud de convocatoria a Pleno Extraordinario para que se debata y vote la censura de José Jerí.

Presentan cuatro mociones de censura contra José Jerí. Foto: composición LR
Presentan cuatro mociones de censura contra José Jerí. Foto: composición LR

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó sobre la cuarta moción de censura presentada contra el presidente José Jerí Oré por mantener reuniones no registradas con empresarios chinos que tienen contrataciones con el Estado, abriendo la posibilidad de un posible conflicto de intereses. En este nuevo documento destaca una nueva firma de la congresista Gladis Echaíz de la bancada Honor y Democracia.

De acuerdo con el documento presentado ante la Oficialía Mayor, los cuestionamientos se centran en la falta de transparencia dentro de la agenda de Jerí. Se detalla que el presidente interino habría sostenido reuniones fuera de las instalaciones del Palacio de Gobierno y en horarios nocturnos con ejecutivos vinculados a sectores estratégicos de infraestructura y energía. Al no haber registrado estas visitas en la plataforma oficial de transparencia, la oposición sostiene que el mandatario habría vulnerado el principio de publicidad que rige la función pública, impidiendo el control ciudadano sobre posibles gestiones de intereses.

Por su parte, Jerí ha rechazado las acusaciones, calificándolas de tendenciosas ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. En declaraciones a la prensa, Jerí argumentó que los encuentros mencionados tuvieron un carácter estrictamente personal, por lo que no consideró necesaria su inscripción en el registro de visitas. Sin embargo, su defensa no ha logrado convencer a los legisladores, quienes indican que esta es la cuarta vez que su idoneidad es puesta en tela de juicio por motivos similares.

Con la finalidad de acelerar la censura de Jerí, el congresista Jaime Quito ha presentado una solicitud de convocatoria a Pleno Extraordinario con la finalidad de que se debata y vote la censura de Jerí lo antes posible. De alcanzar los 66 votos necesarios para su aprobación, el presidente quedará vacado.

