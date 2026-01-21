José Jerí no asume responsabilidad en reuniones clandestinas e insiste que se trata de un "complot"

El presidente interino José Jerí se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para brindar explicaciones sobre las reuniones secretas que mantuvo con dos cuestionados empresarios chinos. Sus descargos se dan luego de que se presentara una moción de censura en su contra.

En sus argumentos, Jerí volvió a indicar que no cometió ningún acto irregular, ni ilícito durante la cena que tuvo en el chifa del empresario Yang Zhihua. Se justificó precisando que si sus intenciones hubiesen sido clandestinas, no se hubiese apersonado con su escolta, ni con su primer ministro, Ernesto Álvarez.

"Hay una intencionalidad detrás de ello porque han pretendido distorsionar una cena con hechos distintos a su naturaleza", agregó para luego señalar que existiría un "complot" que busca desestabilizar la Presidencia y el proceso electoral 2026.

José Jerí: "seguiré siendo el mismo"

En cuanto a la segunda reunión revelada en una tienda de la Avenida Capón, el mandatario aseguró que conoce a Yang Zhihua desde 2024 por lo que se ha apersonado a dicho local en varias oportunidades a comprar.

"El 6 de diciembre me apersoné a comprar los caramelos y otras cosas como cuadros", explicó. Asimismo, se autocalificó como un presidente diferente a los anteriores, siendo uno que sale a la calle, que compra en Centro de Lima o que come en un chifa.

"No voy a ser un presidente tradicional, seguiré siendo el mismo y no dejaré que me encapsulen en 4 paredes", puntualizó.

Finalmente, volvió a pedir disculpas a la población por la forma en la que ingresó al chifa (encapuchado y con canguro), pero no reconoció que visitar una tienda de madrugada y clausurada para recibir regalos de un amigo, podría ser considerado patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias, delitos por los cuales la fiscalía ya inició investigación.