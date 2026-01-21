José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino
Día clave. El presidente José Jerí acudirá a la Comisión de Fiscalización para dar explicaciones sobre reuniones con Zhihua Yang. En paralelo, se preparan cuatro mociones de censura en su contra.
- Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"
- JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País
Luego de varias horas de silencio, el presidente José Jerí acudirá a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República este miércoles 21 de enero a las 2 de la tarde para explicar sobre sus reuniones clandestinas con el empresario chino Zhihua Yang. La comparecencia de Jerí se realizará después de que descartó que renunciará a la presidencia a pesar de los cuestionamientos en su contra y que se alisten cuatro mociones de censura en su contra. Las bancadas han esperado a esta citación para que, recién, puedan tomar una decisión sobre el futuro presidencial.
José Jerí da cuentas ante el Congreso: EN VIVO
José Jerí: se alistan mociones de censura por reuniones con empresario chino
El presidente de la República, José Jerí, enfrenta una situación crítica debido a sus encuentros secretos con el empresario chino Zhihua Yang. Ahora, el Congreso determinará su destino. Mientras permaneció en silencio en las redes sociales, los grupos parlamentarios comienzan a actuar. Edward Málaga, Sigrid Bazán y Ruth Luque están recolectando firmas para presentar mociones de censura en su contra; la bancada de Renovación Popular ha solicitado convocar a un Pleno Extraordinario para que Jerí brinde explicaciones sobre el asunto; y Alianza para el Progreso (APP) ya ha exigido su renuncia inmediata. MÁS DETALLES AQUÍ
José Jerí acudirá a la Comisión de Fiscalización del Congreso para dar cuentas sobre reuniones clandestinas
El presidente José Jerí Oré solicitó asistir presencialmente a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso este miércoles a las 14:00 horas para responder a las recientes investigaciones periodísticas que revelaron sus reuniones secretas con empresarios chinos. La solicitud fue realizada mediante dos oficios dirigidos al congresista Elvis Hernán Vergara Mendoza, presidente de dicho grupo de trabajo.