José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

El presidente José Jerí enfrenta un día clave. De sus explicaciones dependerá si las bancadas apoyan una moción de censura o vacancia en su contra. Foto: Composición/LR

Luego de varias horas de silencio, el presidente José Jerí acudirá a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República este miércoles 21 de enero a las 2 de la tarde para explicar sobre sus reuniones clandestinas con el empresario chino Zhihua Yang. La comparecencia de Jerí se realizará después de que descartó que renunciará a la presidencia a pesar de los cuestionamientos en su contra y que se alisten cuatro mociones de censura en su contra. Las bancadas han esperado a esta citación para que, recién, puedan tomar una decisión sobre el futuro presidencial.