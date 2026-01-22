José Jerí sabía de los antecedentes de empresario Zhihua Yang con el Club de la Construcción chino

José Jerí se reunió con empresario chino ligado a empresas del Club de la Construcción chino. Foto: composición LR

El presidente interino, José Jerí Oré, en su calidad de vicepresidente de la Comisión Investigadora sobre empresas chinas, habría tenido conocimiento de los cuestionables antecedentes del empresario Zhihua Yang y sus vínculos con el denominado "Club de la Construcción chino".

Las investigaciones señalan que Zhihua Yang, representante de diversas firmas asiáticas, habría operado bajo una modalidad de concertación para la adjudicación de contratos millonarios. Según el informe final de la comisión investigadora, estas prácticas guardarían similitud con el accionar del antiguo "Club de la Construcción".

El documento también detalla las irregularidades en diversos ministerios y cuestiona cuánto se sabía realmente sobre las operaciones de Yang y por qué, a pesar de las alertas tempranas, el grupo de trabajo conformado por el ahora presidente de la República no profundizó en los nexos específicos y, por el contrario, concretó reuniones no registradas con el cuestionado empresario.

José Jerí se pronuncia

En conferencia de prensa, el mandatario confirmó que votó a favor del informe final de la comisión investigadora que ponía al descubierto los nexos de Yang con empresas como Canton Lima S. A. C., Construcciones Capon S. A. C., entre otras, por lo que tenía conocimiento de quién era el empresario con el que tenía las reuniones clandestinas durante los últimos dos meses.

Sin embargo, en lugar de aceptar su error, culpó a los penales. "Me queda más claro que los que están en los penales y que tienen amistades afuera tienen interés en que no se sigan haciendo requisas en los penales; más allá del error que admití sobre la reunión que tuve, no ha habido contenido ilícito", exclamó el mandatario.