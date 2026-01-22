HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Política

José Jerí sabía de los antecedentes de empresario Zhihua Yang con el Club de la Construcción chino

En conferencia de prensa, el mandatario reconoció que votó a favor del informe final que reveló el vínculo de Zhihua Yang con el Club de la Construcción chino.

José Jerí se reunió con empresario chino ligado a empresas del Club de la Construcción chino. Foto: composición LR
José Jerí se reunió con empresario chino ligado a empresas del Club de la Construcción chino. Foto: composición LR

El presidente interino, José Jerí Oré, en su calidad de vicepresidente de la Comisión Investigadora sobre empresas chinas, habría tenido conocimiento de los cuestionables antecedentes del empresario Zhihua Yang y sus vínculos con el denominado "Club de la Construcción chino".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Las investigaciones señalan que Zhihua Yang, representante de diversas firmas asiáticas, habría operado bajo una modalidad de concertación para la adjudicación de contratos millonarios. Según el informe final de la comisión investigadora, estas prácticas guardarían similitud con el accionar del antiguo "Club de la Construcción".

TE RECOMENDAMOS

JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El documento también detalla las irregularidades en diversos ministerios y cuestiona cuánto se sabía realmente sobre las operaciones de Yang y por qué, a pesar de las alertas tempranas, el grupo de trabajo conformado por el ahora presidente de la República no profundizó en los nexos específicos y, por el contrario, concretó reuniones no registradas con el cuestionado empresario.

PUEDES VER: José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

lr.pe

José Jerí se pronuncia

En conferencia de prensa, el mandatario confirmó que votó a favor del informe final de la comisión investigadora que ponía al descubierto los nexos de Yang con empresas como Canton Lima S. A. C., Construcciones Capon S. A. C., entre otras, por lo que tenía conocimiento de quién era el empresario con el que tenía las reuniones clandestinas durante los últimos dos meses.

Sin embargo, en lugar de aceptar su error, culpó a los penales. "Me queda más claro que los que están en los penales y que tienen amistades afuera tienen interés en que no se sigan haciendo requisas en los penales; más allá del error que admití sobre la reunión que tuve, no ha habido contenido ilícito", exclamó el mandatario.

Notas relacionadas
José Jerí y sus reuniones clandestinas: mayoría de gremios empresariales guarda silencio ante el caso 'Chifagate'

José Jerí y sus reuniones clandestinas: mayoría de gremios empresariales guarda silencio ante el caso 'Chifagate'

LEER MÁS
Promueven convocatoria de Sesión Extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí

Promueven convocatoria de Sesión Extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí

LEER MÁS
Presentan cuarta moción de censura contra José Jerí por reuniones no registradas con empresarios chinos

Presentan cuarta moción de censura contra José Jerí por reuniones no registradas con empresarios chinos

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

LEER MÁS
José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

LEER MÁS
Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El 'Monstruo' regresa al Perú: Erick Moreno Hernández será extraditado entre el 25 y 28 de enero, según Fiscalía

Delincuentes inician balacera tras intento de asalto en el Banco de la Nación del centro comercial Minka

Capturan en Ecuador a presunto asesino de mujer encontrada sin vida dentro de colchón en SMP

Política

Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

Promueven convocatoria de Sesión Extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí

Presentan cuarta moción de censura contra José Jerí por reuniones no registradas con empresarios chinos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

Promueven convocatoria de Sesión Extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí

Presentan cuarta moción de censura contra José Jerí por reuniones no registradas con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025