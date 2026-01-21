HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Jerí a Fiscalización, Anahí Durand y Jair Paredes en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Política

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

Empresario asegura que imágenes del presidente José Jerí en su tienda fueron propaladas sin su autorización por su equipo de seguridad. Ahora sostiene que la visita del mandatario fue "sin ningún tipo de coordinación previa".

Empresario chino asegura que su seguridad grabó y difundió los videos sin su conocimiento.
Empresario chino asegura que su seguridad grabó y difundió los videos sin su conocimiento.

El empresario chino Jhonny Yang envío un comunicado a la opinión pública en el da una nueva versión de lo ocurrido alrededor de las visitias del presidente interino José Jerí a sus negocios. Ahora sostiene que las visitas del mandatario se dieron sin "ningún tipo de coordinación previa" y negó que tenga que ver con algún favor o beneficio con el Estado peruano.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El documento que lleva su firma fue propalado al mismo tiempo en que Jerí era interpelado por los congresista en la Comisión de Fiscalización. Zhiua Yang señala que se está intentando crear una "historia" en torno a presuntos actos de favorecimeinto y corrupción.

TE RECOMENDAMOS

JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Niego tajantemente haber solicitado algún favor al señor presidente de la República y que este haya intercedido a mi favor en algún proceso o procedimeinto con el Estado peruano. Soy un empresario que radica en Perú desde hace más de 30 años, pago impuestos y tributos conforme a Ley", sostiene.

Según su versión, durante los encuentros que tuvieron junto al presidente José Jerí no se trataron temas comerciales o empresariales. De igual, forma, ante los señalamientos de que las imágenes del mandatario fueron difundidas por él, indicó que las mismas aparecieron en diversos medios "sin si autorización y conocimiento". En este punto se debe precisar que los videos corresponen a cámaras de seguridad instaladas en los propios establicimientos.

El mismo Yang confirmaría, también, que su personal de seguridad fue quien "actuó al margen de la ley" grabando al mandatario y proporcionando las imágenes.

Asimismo, el empresario apuntó contra los abogados que se presentaron en su nombre ante distintos medios, aclarando que sus declaraciones fueron a "título personal" y que ya no ejercen su representación legal. Si bien no los menciona directamente, es de público conocimiento que se tratan de Elio Riera (también postulante con Alianza para el Progreso) y Edwin de la Cruz.

"Al respecto, debo precisar que estos (abogados) ya no ejercen mi representación legal en esta materia, siendo la única persona autorizada en representarme, la letrada Raquel Nuñuvero", señala en el documento. Hasta hace unas horas, Riera había dado declaraciones a la prensa, en las que inclusive no descartaba que existan más reuniones entre Jerí y Yang.

El comunicado del amigo empresario del presidente culmina expresando sus disculpas hacia Jerí y que responderá sobre los hechos conforme a Ley.

Notas relacionadas
José Jerí: mayoría de gremios empresariales guarda silencio ante el caso 'Chifagate'

José Jerí: mayoría de gremios empresariales guarda silencio ante el caso 'Chifagate'

LEER MÁS
Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

LEER MÁS
Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: congresistas Sigrid Bazán, Jaime Quito y Roberto Sánchez piden la renuncia del presidente

José Jerí: congresistas Sigrid Bazán, Jaime Quito y Roberto Sánchez piden la renuncia del presidente

LEER MÁS
Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

LEER MÁS
Informe del JEE identificó que auto declarado por Carlos Álvarez no está registrado en SUNARP a su nombre

Informe del JEE identificó que auto declarado por Carlos Álvarez no está registrado en SUNARP a su nombre

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Corte de luz en Chimbote y Áncash: distritos y horarios afectados hasta el domingo 25 de enero, según Hidrandina

Política

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

ONPE gastará S/29 millones para la franja electoral de Perú Libre, Fuerza Popular y otros 6 partidos del Congreso

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

ONPE gastará S/29 millones para la franja electoral de Perú Libre, Fuerza Popular y otros 6 partidos del Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025