José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

Empresario chino asegura que su seguridad grabó y difundió los videos sin su conocimiento.

El empresario chino Jhonny Yang envío un comunicado a la opinión pública en el da una nueva versión de lo ocurrido alrededor de las visitias del presidente interino José Jerí a sus negocios. Ahora sostiene que las visitas del mandatario se dieron sin "ningún tipo de coordinación previa" y negó que tenga que ver con algún favor o beneficio con el Estado peruano.

El documento que lleva su firma fue propalado al mismo tiempo en que Jerí era interpelado por los congresista en la Comisión de Fiscalización. Zhiua Yang señala que se está intentando crear una "historia" en torno a presuntos actos de favorecimeinto y corrupción.

"Niego tajantemente haber solicitado algún favor al señor presidente de la República y que este haya intercedido a mi favor en algún proceso o procedimeinto con el Estado peruano. Soy un empresario que radica en Perú desde hace más de 30 años, pago impuestos y tributos conforme a Ley", sostiene.

Según su versión, durante los encuentros que tuvieron junto al presidente José Jerí no se trataron temas comerciales o empresariales. De igual, forma, ante los señalamientos de que las imágenes del mandatario fueron difundidas por él, indicó que las mismas aparecieron en diversos medios "sin si autorización y conocimiento". En este punto se debe precisar que los videos corresponen a cámaras de seguridad instaladas en los propios establicimientos.

El mismo Yang confirmaría, también, que su personal de seguridad fue quien "actuó al margen de la ley" grabando al mandatario y proporcionando las imágenes.

Asimismo, el empresario apuntó contra los abogados que se presentaron en su nombre ante distintos medios, aclarando que sus declaraciones fueron a "título personal" y que ya no ejercen su representación legal. Si bien no los menciona directamente, es de público conocimiento que se tratan de Elio Riera (también postulante con Alianza para el Progreso) y Edwin de la Cruz.

"Al respecto, debo precisar que estos (abogados) ya no ejercen mi representación legal en esta materia, siendo la única persona autorizada en representarme, la letrada Raquel Nuñuvero", señala en el documento. Hasta hace unas horas, Riera había dado declaraciones a la prensa, en las que inclusive no descartaba que existan más reuniones entre Jerí y Yang.

El comunicado del amigo empresario del presidente culmina expresando sus disculpas hacia Jerí y que responderá sobre los hechos conforme a Ley.