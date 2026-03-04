Planes de gobierno de cinco partidos presentan más del 90% de contenido generado por IA, según análisis de Pangram

Estudio contrastó la creación de contenido de los planes de gobierno a través del software de detección de IA Pangram | Composición: LR.

Un estudio reciente realizado por egresados de la Universidad del Pacífico (UP) señaló que cinco partidos que competirán en las elecciones generales de 2026 utilizaron inteligencia artificial en la redacción de al menos el 90% de su plan de gobierno. Según los resultados presentados, Fe en el Perú, Fuerza y Libertad, Partido Demócrata Verde, Partido Morado e Integridad Democrática son las agrupaciones que más recurrieron a la IA para elaborar estos documentos. Para el análisis correspondiente, los investigadores utilizaron la herramienta Pangram, la cual permite detectar el uso de inteligencia artificial en la redacción de textos.

“La herramienta que usamos para detectar IA (Pangram) es confiable: en un estudio del BFI Chicago con miles de textos de distintos tipos, confundió texto humano como generado por IA en menos del 1% de los casos. Pangram y su validación por instituciones externas son de acceso público; ninguno de los porcentajes compartidos está oculto; los enlaces de verificación y los documentos utilizados se encuentran en la página web. Los reportes específicos no son un resumen elaborado por nosotros, sino enlaces directamente alojados por Pangram”, señalaron los investigadores Roberto Monjarás, Fiorella Ramírez y Francesca Chocano.

La ficha técnica del estudio detalla que los planes de gobierno analizados fueron los presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Fe en el Perú, partido cuyo candidato presidencial es el exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, obtuvo la calificación más alta en uso de IA. Según Pangram, esta agrupación redactó el 100% de su plan de gobierno utilizando herramientas de inteligencia artificial.

El segundo lugar lo ocupa Fuerza y Libertad, alianza partidaria cuya candidata presidencial es Fiorella Molinelli, que alcanzó un índice de 92% de uso de inteligencia artificial en la redacción de su plan. El Partido Demócrata Verde y el Partido Morado, cuyos candidatos son Alex Gonzáles y Mesías Guevara, respectivamente, también obtuvieron un alto índice de 91%. La lista de partidos con mayor uso de IA en la elaboración de sus planes se completa con Integridad Democrática, cuya postulación es liderada por Wolfgang Grozo; la plataforma Pangram halló un 90% de uso de inteligencia artificial en la redacción de su documento.

Figuras de los partidos involucrados responden

Desde el Partido Morado, el coordinador del plan de gobierno de esta agrupación, Alfredo Urquiza, señaló que el documento es resultado de un trabajo colectivo iniciado en 2015, antes de la existencia de herramientas de inteligencia artificial, en el que han participado más de 200 personas. Explicó que el plan de 2026 se construyó sobre versiones previas, incorporando nuevas propuestas como la matriz de desarrollo nacional y el modelo de sistemas viables, elaboradas —según afirma— íntegramente por personas.

Indicó que la IA solo se utilizó en dos aspectos: recopilar y organizar información actualizada, posteriormente revisada por el equipo técnico, y uniformizar el estilo del documento final para asegurar coherencia en la redacción. También cuestionó parcialmente los resultados del análisis de Pangram, al señalar que los cambios de estilo pueden haber influido en la evaluación.

En Fuerza y Libertad, La República pudo conversar con Fiorella Molinelli. La candidata señaló que, en evaluaciones previas, su plan de gobierno sí obtuvo una calificación aprobatoria: “Nosotros tenemos la verificación de Turnitin IA Detector y arroja menos del 20% en promedio, que es lo razonable”, indicó.

Por su parte, Paz de la Barra señaló que la publicación no era creíble debido a que los investigadores no figuraban en el registro de Concytec. Además, afirmó que en los próximos días presentaría pruebas de que su plan de gobierno no había sido redactado con estas herramientas.

Se cursaron comunicaciones con los equipos de prensa de Wolfgang Grozo y Alex Gonzáles; sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Fuerza Popular habría utilizado IA para la redacción del 44% de su plan de gobierno, según Pangram

El partido fujimorista Fuerza Popular, liderado por su candidata Keiko Fujimori, también presenta un porcentaje considerable de utilización de herramientas de inteligencia artificial en la redacción de su plan de gobierno. Según el estudio, la agrupación habría redactado hasta el 44% del documento con IA. Este medio intentó comunicarse con el equipo de prensa del partido; no obstante, al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República señala que Fujimori comparte los primeros puestos junto a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Alfonso López Chau (Ahora Nación). Tanto el exalcalde de Lima como el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) registran bajos porcentajes de utilización de IA en la redacción de sus planes. En el caso del primero, el uso de IA es nulo (0%), mientras que López Chau registra un 8%.

Otras figuras como César Acuña, Carlos Álvarez, José Luna y Mario Vizcarra también presentan porcentajes de uso de IA. El plan oficial de Alianza para el Progreso figura con un 12% de utilización de estas herramientas; País para Todos, partido de Álvarez, obtuvo un 29%; el hermano del expresidente Martín Vizcarra alcanzó un 26%, y Gálvez registró un 21%.

“El problema más serio no es el documento en sí, sino lo que anticipa”

La República conversó con Roberto Monjarás, economista egresado de la Universidad del Pacífico, quien lideró el equipo de trabajo que publicó este informe. Monjarás defendió la precisión de Pangram como herramienta para detectar el uso de inteligencia artificial en la redacción.

"Esto no necesariamente implica que la detección de texto por IA suponga ideas creadas por IA. Reescribir con IA contamina el texto. Lo contrario es mucho más difícil: lograr que un texto generado por IA pase como humano ante este detector requiere herramientas especializadas y un esfuerzo deliberado", añadió.

Monjarás señaló que detrás de esta investigación hay dos preguntas por responder: "Lo primero sería lo siguiente: ¿está el candidato comprometido con lo que propone? Un plan escrito en su totalidad por IA tiene menos probabilidades de reflejar convicciones reales. Alguien que cree en una propuesta tiende a articularla con su equipo, en su propio lenguaje. También preguntaría: ¿hubo cuidado en la elaboración del plan? Incluso si el candidato cree en lo que propone, dejar que una IA escriba el documento final sin revisión dice algo sobre la seriedad con que se asumió el proceso", indicó.

El joven economista señaló que considera beneficiosas las herramientas de inteligencia artificial, pero advirtió que su uso indiscriminado puede ser perjudicial: "No minimizamos ni su impacto ni sus capacidades. No suscribimos narrativas deflacionistas. Pero hay un problema concreto cuando la IA redacta planes de gobierno sin supervisión: los equipos técnicos saben cosas que la IA no sabe, como cómo funciona la institucionalidad local, qué restricciones legales existen y qué es viable en la práctica. Sin ese filtro, nadie en el equipo termina entendiendo realmente los detalles de lo que se propone. Si hay que implementarlo, se empieza de cero".

Además, detalló que esto puede escalar a otros niveles del Estado: "El problema más serio no es el documento en sí, sino lo que anticipa. Si esto se vuelve el proceso estándar para generación de documentos, podría en el futuro cercano darse leyes que contradigan la legislación vigente, propuestas desconectadas de la realidad y ningún técnico que detecte los errores a tiempo. Eso es especialmente preocupante dado el éxodo de técnicos del sector público desde la crisis política".

*Los resultados completos del análisis hecho por Pangram pueden verse aquí.